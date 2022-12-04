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Италия
04 декабря 2022, 01:50 | Обновлено 04 декабря 2022, 01:59
161
0

Такое не забывается. Супряга номинирован на звание худшего игрока Серии А

Игрок киевского «Динамо» провалил вторую половину сезона 2021/22 за «Сампдорию»

04 декабря 2022, 01:50 | Обновлено 04 декабря 2022, 01:59
161
0
Такое не забывается. Супряга номинирован на звание худшего игрока Серии А
Instagram. Владислав Супряга

Итальянская антипремия «Золотая Урна», вручающаяся худшему игроку чемпионата Италии за календарный год объявила номинантов.

В списке претендентов нашлось место и украинскому форварду Владиславу Супряге, который выступал за «Сампдорию» во второй половине сезона 2021/22.

Конкуренцию Супряге составят Жереми Бога из «Аталанты», Артур и Аарон Рэмзи из «Ювентуса», а также Нани, который играл за «Венецию».

Отметим, что в свое время обладателями этой «награды» становились именитые Фернандо Торрес и Диего Форлан, а также экс-форвард «Днепра» Никола Калинич.

Супряга провел в чемпионате Италии всего одну игру за «Сампдорию». Вскоре он вернулся в киевское «Динамо». В текущем сезоне форвард не играл за киевский клуб из-за травмы тазобедренного сустава.

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Владислав Супряга чемпионат Италии по футболу Серия A Сампдория Динамо Киев Жереми Бога Аарон Рэмзи Луиш Нани
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Источник Football-Italia
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