Такое не забывается. Супряга номинирован на звание худшего игрока Серии А

Итальянская антипремия «Золотая Урна», вручающаяся худшему игроку чемпионата Италии за календарный год объявила номинантов.

В списке претендентов нашлось место и украинскому форварду Владиславу Супряге, который выступал за «Сампдорию» во второй половине сезона 2021/22.

Конкуренцию Супряге составят Жереми Бога из «Аталанты», Артур и Аарон Рэмзи из «Ювентуса», а также Нани, который играл за «Венецию».

Отметим, что в свое время обладателями этой «награды» становились именитые Фернандо Торрес и Диего Форлан, а также экс-форвард «Днепра» Никола Калинич.

Супряга провел в чемпионате Италии всего одну игру за «Сампдорию». Вскоре он вернулся в киевское «Динамо». В текущем сезоне форвард не играл за киевский клуб из-за травмы тазобедренного сустава.