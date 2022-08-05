Украина. Премьер лига05 августа 2022, 22:55 | Обновлено 05 августа 2022, 23:06
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Тазобедренный сустав. Владислав Супряга прооперирован в Мюнхене
Срок восстановления форварда «Динамо» составит до четырех месяцев
05 августа 2022, 22:55 | Обновлено 05 августа 2022, 23:06
913
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Нападающий «Динамо» Владислав Супряга перенес операцию в Мюнхене.
Оперативное вмешательство на тазобедренном суставе прошло успешно. Срок восстановления составит до четырех месяцев.
Первую часть сезона 2021/22 футболист провел в «Динамо», сыграв в шести матчах (без забитых мячей). После этого он отправился в аренду в итальянскую «Сампдорию» (1 матч в Серии А).
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