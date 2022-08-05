Тазобедренный сустав. Владислав Супряга прооперирован в Мюнхене

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга перенес операцию в Мюнхене.

Оперативное вмешательство на тазобедренном суставе прошло успешно. Срок восстановления составит до четырех месяцев.

Первую часть сезона 2021/22 футболист провел в «Динамо», сыграв в шести матчах (без забитых мячей). После этого он отправился в аренду в итальянскую «Сампдорию» (1 матч в Серии А).