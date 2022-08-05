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Украина. Премьер лига
05 августа 2022, 22:55 | Обновлено 05 августа 2022, 23:06
913
0

Тазобедренный сустав. Владислав Супряга прооперирован в Мюнхене

Срок восстановления форварда «Динамо» составит до четырех месяцев

05 августа 2022, 22:55 | Обновлено 05 августа 2022, 23:06
913
0
Тазобедренный сустав. Владислав Супряга прооперирован в Мюнхене
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга перенес операцию в Мюнхене.

Оперативное вмешательство на тазобедренном суставе прошло успешно. Срок восстановления составит до четырех месяцев.

Первую часть сезона 2021/22 футболист провел в «Динамо», сыграв в шести матчах (без забитых мячей). После этого он отправился в аренду в итальянскую «Сампдорию» (1 матч в Серии А).

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Источник ФК Динамо Киев
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