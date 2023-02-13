У Реала – 5 трофеев. Какие команды еще выигрывали клубный чемпионат мира
Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл и в полуфинале, и в финале КЧМ
11 февраля в Рабате (Марокко) состоялся финальный поединок клубного чемпионата мира, в котором испанский «Реал» обыграл саудовский «Аль-Хиляль» (5:3).
Зрители увидели за матч 8 забитых мячей. У победителей дубли оформили Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде, также голом отличился Карим Бензема.
Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин сыграл и в полуфинале, и в финале. Впервые украинец завоевал трофей клубного ЧМ.
Количество титулов: Реал – 5, Барселона – 3, Коринтианс – 2, Баварія – 2, еще 7 клубов – по 1 титулу
Титулы по странам: Испания – 8, Бразилия – 4, Англия – 3, Италия – 2, Германия – 2.
Все финалы и матчи за бронзу клубного ЧМ
Все команды-обладатели трофеев клубного ЧМ
Все страны команд-обладателей титулов клубного ЧМ
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