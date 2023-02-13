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  4. У Реала – 5 трофеев. Какие команды еще выигрывали клубный чемпионат мира
Клубный чемпионат мира
13 февраля 2023, 06:45 | Обновлено 13 февраля 2023, 06:56
920
1

У Реала – 5 трофеев. Какие команды еще выигрывали клубный чемпионат мира

Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл и в полуфинале, и в финале КЧМ

13 февраля 2023, 06:45 | Обновлено 13 февраля 2023, 06:56
920
1
У Реала – 5 трофеев. Какие команды еще выигрывали клубный чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля в Рабате (Марокко) состоялся финальный поединок клубного чемпионата мира, в котором испанский «Реал» обыграл саудовский «Аль-Хиляль» (5:3).

Зрители увидели за матч 8 забитых мячей. У победителей дубли оформили Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде, также голом отличился Карим Бензема.

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин сыграл и в полуфинале, и в финале. Впервые украинец завоевал трофей клубного ЧМ.

Количество титулов: Реал – 5, Барселона – 3, Коринтианс – 2, Баварія – 2, еще 7 клубов – по 1 титулу

Титулы по странам: Испания – 8, Бразилия – 4, Англия – 3, Италия – 2, Германия – 2.

Все финалы и матчи за бронзу клубного ЧМ

Все команды-обладатели трофеев клубного ЧМ

Все страны команд-обладателей титулов клубного ЧМ

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Источник Sport.ua
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Злий Глобинець
А Шева в 2007 хіба не вигравав цей трофей?
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