Клубный чемпионат мира12 февраля 2023, 06:55 | Обновлено 12 февраля 2023, 07:01
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ВИДЕО. Как Лунина и мадридский Реал награждали трофеем и медалями КЧМ
Украинский голкипер отыграл полностью и полуфинальный, и финальный матчи
12 февраля 2023, 06:55 | Обновлено 12 февраля 2023, 07:01
804
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11 февраля в Рабате (Марокко) состоялся финальный поединок клубного чемпионата мира, в котором испанский «Реал» обыграл саудовский «Аль-Хиляль» (5:3).
Зрители увидели за матч 8 забитых мячей. У победителей дубли оформили Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде, также голом отличился Карим Бензема.
Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе галактикоса и провел в воротах всю игру. Хоть и пропустил 3 мяча, но завоевал трофей!
ВИДЕО. Как Лунина и мадридский Реал награждали трофеем и медалями ЧМ
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