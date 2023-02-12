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Клубный чемпионат мира
12 февраля 2023, 06:55 | Обновлено 12 февраля 2023, 07:01
804
0

ВИДЕО. Как Лунина и мадридский Реал награждали трофеем и медалями КЧМ

Украинский голкипер отыграл полностью и полуфинальный, и финальный матчи

12 февраля 2023, 06:55 | Обновлено 12 февраля 2023, 07:01
804
0
ВИДЕО. Как Лунина и мадридский Реал награждали трофеем и медалями КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

11 февраля в Рабате (Марокко) состоялся финальный поединок клубного чемпионата мира, в котором испанский «Реал» обыграл саудовский «Аль-Хиляль» (5:3).

Зрители увидели за матч 8 забитых мячей. У победителей дубли оформили Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде, также голом отличился Карим Бензема.

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе галактикоса и провел в воротах всю игру. Хоть и пропустил 3 мяча, но завоевал трофей!

ВИДЕО. Как Лунина и мадридский Реал награждали трофеем и медалями ЧМ

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Источник Sport.ua
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