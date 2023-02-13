Франция13 февраля 2023, 02:25 | Обновлено 13 февраля 2023, 02:52
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ВИДЕО. 23-й тур во Франции. Лион нанес поражение Лансу
12 февраля состоялись матчи 23-го тура чемпионата Франции
13 февраля 2023, 02:25 | Обновлено 13 февраля 2023, 02:52
28
0
12 февраля состоялись матчи 23-го тура чемпионата Франции.
В вечернем поединке «Лион» нанес поражение «Лансу» (2:1). Голы забили: Лаказетт, 23, Шерки, 64 – Мачадо, 39.
«ПСЖ» лидирует, имея 54 очка. Далее идут: Марсель (49), Монако (47), Ланс (46), Лилль (41), Ренн (40).
Лига 1. 23-й тур
12 февраля
- Тулуза – Ренн – 3:1
- Анже – Осер – 1:1
- Лилль – Страсбург – 2:0
- Монпелье – Брест – 3:0
- Реймс – Труа – 4:0
- Нант – Лорьян – 1:0
- Лион – Ланс – 2:1
Турнирная таблица
Тулуза – Ренн – 3:1
Анже – Осер – 1:1
Лилль – Страсбург – 2:0
Монпелье – Брест – 3:0
Реймс – Труа – 4:0
Нант – Лорьян – 1:0
Лион – Ланс – 2:1
События матча
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттис Аблин (Осер).
2’
ГОЛ ! Автогол забил Райан Равелосон (Осер).
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