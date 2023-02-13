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Чемпионат Франции
Анже
12.02.2023, FT 1 : 1
Осер
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Франция
13 февраля 2023, 02:25 | Обновлено 13 февраля 2023, 02:52
28
0

ВИДЕО. 23-й тур во Франции. Лион нанес поражение Лансу

12 февраля состоялись матчи 23-го тура чемпионата Франции

13 февраля 2023, 02:25 | Обновлено 13 февраля 2023, 02:52
28
0
ВИДЕО. 23-й тур во Франции. Лион нанес поражение Лансу
Getty Images/Global Images Ukraine

12 февраля состоялись матчи 23-го тура чемпионата Франции.

В вечернем поединке «Лион» нанес поражение «Лансу» (2:1). Голы забили: Лаказетт, 23, Шерки, 64 – Мачадо, 39.

«ПСЖ» лидирует, имея 54 очка. Далее идут: Марсель (49), Монако (47), Ланс (46), Лилль (41), Ренн (40).

Лига 1. 23-й тур

12 февраля

  • Тулуза – Ренн – 3:1
  • Анже – Осер – 1:1
  • Лилль – Страсбург – 2:0
  • Монпелье – Брест – 3:0
  • Реймс – Труа – 4:0
  • Нант – Лорьян – 1:0
  • Лион – Ланс – 2:1

Турнирная таблица

Тулуза – Ренн – 3:1

Анже – Осер – 1:1

Лилль – Страсбург – 2:0

Монпелье – Брест – 3:0

Реймс – Труа – 4:0

Нант – Лорьян – 1:0

Лион – Ланс – 2:1

События матча

22’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттис Аблин (Осер).
2’
ГОЛ ! Автогол забил Райан Равелосон (Осер).
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Источник Sport.ua
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