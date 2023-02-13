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Чемпионат Германии
Герта
12.02.2023, FT 4 : 1
Боруссия М
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Германия
13 февраля 2023, 01:51 | Обновлено 13 февраля 2023, 02:57
37
0

Бундеслига. Кельн дома разгромил Айнтрахт, а Герта уничтожила Боруссию М

13 февраля состоялись два матча 20-го тура чемпионата Германии

13 февраля 2023, 01:51 | Обновлено 13 февраля 2023, 02:57
37
0
Бундеслига. Кельн дома разгромил Айнтрахт, а Герта уничтожила Боруссию М
Getty Images/Global Images Ukraine

13 февраля состоялись два матча 20-го тура чемпионата Германии.

«Кельн» на своем поле обыграл «Айнтрахт» (3:0). Голами отметились Тимо Хюберс и Эйе Скири (дубль).

«Герта» дома обыграла менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 4:1.

Бундеслига. 20-й тур, 12 февраля

Кельн – Айнтрахт – 3:0

Голы: Хюберс, 49, Скири, 71, 86

Герта – Боруссия М – 4:1

Голы: Нганкам, 30, Дардаи, 52, Шерант, 90+1, Лукебакио, 90+7 (пен) – Эльведи, 17

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Доди Лукебакио (Герта).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Derry Lionel Scherhant (Герта).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Мартон Дардай (Герта).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Джессик Нганкам (Герта).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Эльведи (Боруссия М).
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Источник Sport.ua
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