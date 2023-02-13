12.02.2023, FT 4 : 1
Германия13 февраля 2023, 01:51 | Обновлено 13 февраля 2023, 02:57
37
0
Бундеслига. Кельн дома разгромил Айнтрахт, а Герта уничтожила Боруссию М
13 февраля состоялись два матча 20-го тура чемпионата Германии
13 февраля 2023, 01:51 | Обновлено 13 февраля 2023, 02:57
37
0
13 февраля состоялись два матча 20-го тура чемпионата Германии.
«Кельн» на своем поле обыграл «Айнтрахт» (3:0). Голами отметились Тимо Хюберс и Эйе Скири (дубль).
«Герта» дома обыграла менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 4:1.
Бундеслига. 20-й тур, 12 февраля
Кельн – Айнтрахт – 3:0
Голы: Хюберс, 49, Скири, 71, 86
Герта – Боруссия М – 4:1
Голы: Нганкам, 30, Дардаи, 52, Шерант, 90+1, Лукебакио, 90+7 (пен) – Эльведи, 17
События матча
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Доди Лукебакио (Герта).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Derry Lionel Scherhant (Герта).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Мартон Дардай (Герта).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Джессик Нганкам (Герта).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Эльведи (Боруссия М).
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