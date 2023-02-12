Источник: Динамо было близко к трансферу Параскива, но повлияли обстрелы
Против трансфера выступают родители румынского футболиста
Киевское «Динамо» все еще ведет переговоры о возможном переходе румынского форварда клуба «Германнштадт» Даниэля Параскива.
Журналист ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил: «Германнштадт» готов продать футболиста за приемлемую цену, чуть больше 1 млн евро. Идут переговоры, ситуация еще не закрыта.
Но против трансфера выступают родители футболиста, которые советуют ему не ехать в Украину. В какой-то момент лед тронулся, и стороны были близки к соглашению. Но на ситуацию повлияли новые обстрелы российскими ракетами. И все опять перевернулось».
Также сообщается, что Даниэлем Параскивым интересовался французский клуб «Бордо». В текущем сезоне Параскив забил 10 голов в 24 матчах чемпионата Румынии.
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