Источник: Динамо было близко к трансферу Параскива, но повлияли обстрелы

Киевское «Динамо» все еще ведет переговоры о возможном переходе румынского форварда клуба «Германнштадт» Даниэля Параскива.

Журналист ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил: «Германнштадт» готов продать футболиста за приемлемую цену, чуть больше 1 млн евро. Идут переговоры, ситуация еще не закрыта.

Но против трансфера выступают родители футболиста, которые советуют ему не ехать в Украину. В какой-то момент лед тронулся, и стороны были близки к соглашению. Но на ситуацию повлияли новые обстрелы российскими ракетами. И все опять перевернулось».

Также сообщается, что Даниэлем Параскивым интересовался французский клуб «Бордо». В текущем сезоне Параскив забил 10 голов в 24 матчах чемпионата Румынии.