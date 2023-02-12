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Украина. Премьер лига
12 февраля 2023, 22:20 | Обновлено 12 февраля 2023, 22:30
651
4

Источник: Динамо было близко к трансферу Параскива, но повлияли обстрелы

Против трансфера выступают родители румынского футболиста

12 февраля 2023, 22:20 | Обновлено 12 февраля 2023, 22:30
651
4
Источник: Динамо было близко к трансферу Параскива, но повлияли обстрелы
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Параскив

Киевское «Динамо» все еще ведет переговоры о возможном переходе румынского форварда клуба «Германнштадт» Даниэля Параскива.

Журналист ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил: «Германнштадт» готов продать футболиста за приемлемую цену, чуть больше 1 млн евро. Идут переговоры, ситуация еще не закрыта.

Но против трансфера выступают родители футболиста, которые советуют ему не ехать в Украину. В какой-то момент лед тронулся, и стороны были близки к соглашению. Но на ситуацию повлияли новые обстрелы российскими ракетами. И все опять перевернулось».

Также сообщается, что Даниэлем Параскивым интересовался французский клуб «Бордо». В текущем сезоне Параскив забил 10 голов в 24 матчах чемпионата Румынии.

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Динамо Киев трансферы Мирча Луческу Германштадт трансферы УПЛ Даниэль Параскив ТаТоТаке Бордо
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 4
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avk2307
Если он решил, что страшно, то не надо.
Потом будут только проблемы
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0
umnuy2
и что он усилит за миллион чел....это лучше уже пусть свои бегают
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-1
chackk
У Динамо є   Супряга
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-1
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