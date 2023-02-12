ВИДЕО. Атлетико нанес поражение Сельте. Мемфис Депай забил на 89-й мин
Вничью сыграли «Хетафе» и «Райо Вальекано», «Вальядолид» и «Осасуна»
В матче 21-го тура чемпионата Испании «Атлетико» вырвал победу у «Сельты» со счетом 1:0.
На 70-й минуте у мадридцев был удален защитник Стефан Савич.
Победный гол забил форвард «матрасников» Мемфис Депай на 89-й минуте. Это его первый гол за мадридскую команду.
В других матчах дня вничью сыграли «Хетафе» и «Райо Вальекано» (1:1), «Вальядолид» и «Осасуна» (0:0).
«Атлетико» набрал 38 очков и входит в топ-4, зону Лиги чемпионов. «Сельта» осталась на 13-й позиции (23 очка).
Ла Лига. 21-й тур, 12 февраля
Сельта – Атлетико – 0:1
Гол: Депай, 89
Хетафе – Райо Вальекано – 1:1
Голы: Энес Юнал, 77 – Арамбарри, 38 (автогол)
Вальядолид – Осасуна – 0:0
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