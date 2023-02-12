ВИДЕО. Атлетико нанес поражение Сельте. Мемфис Депай забил на 89-й мин

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Атлетико» вырвал победу у «Сельты» со счетом 1:0.

На 70-й минуте у мадридцев был удален защитник Стефан Савич.

Победный гол забил форвард «матрасников» Мемфис Депай на 89-й минуте. Это его первый гол за мадридскую команду.

В других матчах дня вничью сыграли «Хетафе» и «Райо Вальекано» (1:1), «Вальядолид» и «Осасуна» (0:0).

«Атлетико» набрал 38 очков и входит в топ-4, зону Лиги чемпионов. «Сельта» осталась на 13-й позиции (23 очка).

Ла Лига. 21-й тур, 12 февраля

Сельта – Атлетико – 0:1

Гол: Депай, 89

Хетафе – Райо Вальекано – 1:1

Голы: Энес Юнал, 77 – Арамбарри, 38 (автогол)

Вальядолид – Осасуна – 0:0