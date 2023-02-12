«Вот так выглядит 1-я ракетка Украины». Как Стаховский потроллил Марченко

Экс-лидер украинского тенниса Сергей Стаховский рассказал, как потроллил своего друга Илью Марченко после того, как уже почти 3 месяца не играл в теннис:

«Я закончил карьеру после полномасштабного вторжения рф в Украину, но официально я как бы еще числился в рейтинге АТР. У тебя есть определенные очки и если ты не играешь, то они начинают сгорать и в итоге к конца года у тебя уже ничего нет.

Так вот, я закончил с теннисом на 200-й строчке рейтинга где-то. Тогда я был вторым номером, Илья Марченко был первым. И вот я не играл уже на протяжении трех месяцев, терял очки. Марченко тоже начал терять очки да так, что упал за меня, т.е. находился ниже меня в рейтинге. Получается, не играв три месяца я стал первой ракеткой Украины.

И я потроллил его конечно, не мог упустить такой момент. Я отправил ему фото с автоматом и написал: «Вот так выглядят первые ракетки Украины».