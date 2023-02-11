Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, что разводится с женой из-за российско-украинской войны.

– Я достаточно одинокий человек. Мне удобно одному. Во время первых месяцев войны общался больше с семьей, потому что я был в Киеве, а они в Белогородке.

Общался с детьми, с женой, потому что тогда еще пытался каким-то образом все уладить, что здесь такой п***** творится, извиняюсь за такое слово. А то, что они там живут в какой-нибудь нормальной среде, не значит, что все так выглядит в Украине. Потому что в Украине совсем по-другому здесь люди теряют детей, родителей, семьи.

– Твоя жена из Сибири?

– Да, Кемерово.

– Вы разошлись на фоне того, что ты ушел воевать?

– Да. Война ускорила это. Она ускорила процессы взаимопонимания. Показала белое и черное. Здесь или ты жив, или ты мертв. Или еще бывает ранен. Здесь нет такого, что можно сделать какую-нибудь политику, каким-то образом договориться. Все очень просто и очень страшно иногда.

– Не сожалеешь о таком решении?

– Сожалею о детях. Я всю жизнь был уверен, что никогда такого поступка не совершу. Здесь мне с какой-то стороны стыдно, потому что это будет самый большой удар для моих детей, – сказал Стаховский.

Отметим, что Стаховский сейчас служит в рядах Нацгвардии. Сергей Стаховский и Анфиса Булгакова поженились в сентябре 2011 года. У них трое детей: дочь Таисия и сыновья Никифор и Алекс.