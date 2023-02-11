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  4. Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
Теннис в Украине
11 февраля 2023, 19:20 |
3335
5

Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой

Причиной этому стала российско-украинская война

11 февраля 2023, 19:20 |
3335
5
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
Инстаграм Сергея Стаховского

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, что разводится с женой из-за российско-украинской войны.

– Я достаточно одинокий человек. Мне удобно одному. Во время первых месяцев войны общался больше с семьей, потому что я был в Киеве, а они в Белогородке.

Общался с детьми, с женой, потому что тогда еще пытался каким-то образом все уладить, что здесь такой п***** творится, извиняюсь за такое слово. А то, что они там живут в какой-нибудь нормальной среде, не значит, что все так выглядит в Украине. Потому что в Украине совсем по-другому здесь люди теряют детей, родителей, семьи.

– Твоя жена из Сибири?
– Да, Кемерово.

– Вы разошлись на фоне того, что ты ушел воевать?
– Да. Война ускорила это. Она ускорила процессы взаимопонимания. Показала белое и черное. Здесь или ты жив, или ты мертв. Или еще бывает ранен. Здесь нет такого, что можно сделать какую-нибудь политику, каким-то образом договориться. Все очень просто и очень страшно иногда.

– Не сожалеешь о таком решении?
– Сожалею о детях. Я всю жизнь был уверен, что никогда такого поступка не совершу. Здесь мне с какой-то стороны стыдно, потому что это будет самый большой удар для моих детей, – сказал Стаховский.

Отметим, что Стаховский сейчас служит в рядах Нацгвардии. Сергей Стаховский и Анфиса Булгакова поженились в сентябре 2011 года. У них трое детей: дочь Таисия и сыновья Никифор и Алекс.

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Сергей Стаховский развод
Источник YouTube
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Комментарии 6
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Vitaly H
Боже, які тупі коментарі. Москалі та невігласи. Честь і хвала патріоту  України -Стаховському.  
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0
Billy Bons
Не розумію, навіщо дружині, яка з трьома дітьми вдома, а ти на фронті, доказувати який там п.....ц?!
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
u6464u
як ти дружину росіянку не зміг перемогти в подружньому колі, як ти з кацапами зібрався воювати ,щось тут не те.
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-5
1812
В спорте нулевой, семьянин никакущий,остаётся в жизни только на язык болтливый надеяться,но вот вопрос,как надолго хватит 
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-8
Борис Велев
Увы....если  у  Сергея не  хватило  характера   склонить  чашу  в  сторону  адекватности  и  сберечь  семью, это  не  прибавляет ему патриотизма.  Супруга,  паспорт  росии,  не  сегодня  получила,  а  он  зная,  ничего  не  предпринял  для  того,  чтобы  семья  была  в  безопасности  ( страны Европы), и не  мог  гарантировать  это  в  Украине.   Слабак.... 
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-9
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