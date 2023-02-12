Италия12 февраля 2023, 19:27 | Обновлено 12 февраля 2023, 19:37
529
3
Источник: Торино отказался платить за трансфер Довбика 11–12 млн евро
Руководители клуба Серии А изучали кандидатуру 25-летнего футболиста
12 февраля 2023, 19:27 | Обновлено 12 февраля 2023, 19:37
529
3
Итальянский клуб «Торино» в январе всерьез был заинтересован в трансфере форварда «Днепра-1» Артема Довбика.
Руководители клуба Серии А изучали кандидатуру 25-летнего футболиста, но не захотели платить за трансфер 11–12 млн евро.
Официальный телеграм-канал «Днепра-1» сделал репост этой новости по поводу Артема Довбика, ссылаясь на TuttoSport.
В текущем сезоне УПЛ Довбик провел 15 матчей УПЛ и забил 11 голов, к чему добавил 5 мячей в 8 поединках еврокубков.
Читайте также:Торино предпримет попытку подписать Довбика в январе
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 февраля 2023, 20:19 2
Андрей результативными действиями не отметился
Футбол | 12 февраля 2023, 12:53 9
Хавбек «Челси» приехал в Варшаву попрощаться с партнерами по «Шахтеру»
Футбол | 12.02.2023, 13:25
Футбол | 11.02.2023, 17:15
Бокс | 12.02.2023, 05:35
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Якшо Мурзяо коштує 100, то за Довбика взагалі 200 треба брати
В Италии не платят таких сумм какв Англии .
ну то нехай сосуть лапу. Переконаний, що Довбик 11-12 коштує.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.02.2023, 07:45 11
12.02.2023, 08:15 12
11.02.2023, 18:05 1
12.02.2023, 05:13 6
11.02.2023, 08:10 22
11.02.2023, 19:20 10
11.02.2023, 23:59 22
11.02.2023, 10:05