Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Торино отказался платить за трансфер Довбика 11–12 млн евро
Италия
12 февраля 2023, 19:27 | Обновлено 12 февраля 2023, 19:37
529
3

Источник: Торино отказался платить за трансфер Довбика 11–12 млн евро

Руководители клуба Серии А изучали кандидатуру 25-летнего футболиста

12 февраля 2023, 19:27 | Обновлено 12 февраля 2023, 19:37
529
3
Источник: Торино отказался платить за трансфер Довбика 11–12 млн евро
СК Днепр-1. Артем Довбик

Итальянский клуб «Торино» в январе всерьез был заинтересован в трансфере форварда «Днепра-1» Артема Довбика.

Руководители клуба Серии А изучали кандидатуру 25-летнего футболиста, но не захотели платить за трансфер 11–12 млн евро.

Официальный телеграм-канал «Днепра-1» сделал репост этой новости по поводу Артема Довбика, ссылаясь на TuttoSport.

В текущем сезоне УПЛ Довбик провел 15 матчей УПЛ и забил 11 голов, к чему добавил 5 мячей в 8 поединках еврокубков.

По теме:
Дарио СРНА: «Мудрик сказал, что очень доволен в Челси»
Что-то пошло не так: трансферы, которые не состоялись в январе
Дно было близко. Экс-звезда Динамо мог переехать на россию. Что помешало?
трансферы Торино Артем Довбик Днепр-1 трансферы Серии A трансферы УПЛ
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
Футбол | 11 февраля 2023, 20:19 2
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут

Андрей результативными действиями не отметился

МАТВИЕНКО – Мудрику: «Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?»
Футбол | 12 февраля 2023, 12:53 9
МАТВИЕНКО – Мудрику: «Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?»
МАТВИЕНКО – Мудрику: «Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?»

Хавбек «Челси» приехал в Варшаву попрощаться с партнерами по «Шахтеру»

О футболе не может быть и речи. Второй клуб снялся с чемпионата Турции
Футбол | 12.02.2023, 13:25
О футболе не может быть и речи. Второй клуб снялся с чемпионата Турции
О футболе не может быть и речи. Второй клуб снялся с чемпионата Турции
Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
Футбол | 11.02.2023, 17:15
Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
ВИДЕО. Почему остановился Фауст? Перо нокаутировал Выхриста в 8-м раунде
Бокс | 12.02.2023, 05:35
ВИДЕО. Почему остановился Фауст? Перо нокаутировал Выхриста в 8-м раунде
ВИДЕО. Почему остановился Фауст? Перо нокаутировал Выхриста в 8-м раунде
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Хутин Пуйло
Якшо Мурзяо коштує 100, то за Довбика взагалі 200 треба брати
Ответить
0
Alex906
В Италии не платят таких сумм какв Англии .
Ответить
0
Serhii P.
ну то нехай сосуть лапу. Переконаний, що Довбик 11-12 коштує.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика
12.02.2023, 07:45 11
Футбол
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
12.02.2023, 08:15 12
Футбол
Джошуа через Владимира Кличко передал послание Усику
Джошуа через Владимира Кличко передал послание Усику
11.02.2023, 18:05 1
Бокс
ВИДЕО. Возле моря. Костюк порадовала подписчиков сексуальной фигурой
ВИДЕО. Возле моря. Костюк порадовала подписчиков сексуальной фигурой
12.02.2023, 05:13 6
Теннис
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
11.02.2023, 08:10 22
Футбол
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
11.02.2023, 19:20 10
Теннис
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
11.02.2023, 23:59 22
Бокс
ВИДЕО. Трансфер Динамо, проигрыш Жироны, ставим на Челси
ВИДЕО. Трансфер Динамо, проигрыш Жироны, ставим на Челси
11.02.2023, 10:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности