Источник: Торино отказался платить за трансфер Довбика 11–12 млн евро

Итальянский клуб «Торино» в январе всерьез был заинтересован в трансфере форварда «Днепра-1» Артема Довбика.

Руководители клуба Серии А изучали кандидатуру 25-летнего футболиста, но не захотели платить за трансфер 11–12 млн евро.

Официальный телеграм-канал «Днепра-1» сделал репост этой новости по поводу Артема Довбика, ссылаясь на TuttoSport.

В текущем сезоне УПЛ Довбик провел 15 матчей УПЛ и забил 11 голов, к чему добавил 5 мячей в 8 поединках еврокубков.