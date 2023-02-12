Киченок / Фридзам – Дзаламидзе / Кужмова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 февраля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде турнира WTA 250 в Линце.

В матче за титул Надя с немкой Анной-Леной Фридзам сразится против тандема Натела Дзаламидзе / Виктория Кужмова (Грузия / Словакия). Начало в 18:10 по Киеву.

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