Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок / Фридзам – Дзаламидзе / Кужмова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 февраля 2023, 18:10 | Обновлено 12 февраля 2023, 18:16
539
0

Киченок / Фридзам – Дзаламидзе / Кужмова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию парного финала в Линце

12 февраля 2023, 18:10 | Обновлено 12 февраля 2023, 18:16
539
0
Киченок / Фридзам – Дзаламидзе / Кужмова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

12 февраля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде турнира WTA 250 в Линце.

В матче за титул Надя с немкой Анной-Леной Фридзам сразится против тандема Натела Дзаламидзе / Виктория Кужмова (Грузия / Словакия). Начало в 18:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Обидчица Костюк выиграла турнир в Абу-Даби, обыграв в финале россиянку
Поборется за 9-й трофей WTA. Киченок вышла в первый финал в сезоне 2023
Вылет первой сеяной. Известны финалистки турнира в Линце
Натела Дзаламидзе Виктория Кужмова Анна-Лена Фридзам Надежда Киченок смотреть онлайн WTA Линц
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
Футбол | 12 февраля 2023, 08:15 12
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?

Мнения болельщиков разделились

ВИДЕО. Возле моря. Костюк порадовала подписчиков сексуальной фигурой
Теннис | 12 февраля 2023, 05:13 6
ВИДЕО. Возле моря. Костюк порадовала подписчиков сексуальной фигурой
ВИДЕО. Возле моря. Костюк порадовала подписчиков сексуальной фигурой

Украинка опубликовала видео в своем Instagram

«Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика
Футбол | 12.02.2023, 07:45
«Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика
ВИДЕО. Почему остановился Фауст? Перо нокаутировал Выхриста в 8-м раунде
Бокс | 12.02.2023, 05:35
ВИДЕО. Почему остановился Фауст? Перо нокаутировал Выхриста в 8-м раунде
ВИДЕО. Почему остановился Фауст? Перо нокаутировал Выхриста в 8-м раунде
Михаил МУДРИК: «Хочу, чтобы игроки Шахтера верили, что все возможно»
Футбол | 12.02.2023, 14:10
Михаил МУДРИК: «Хочу, чтобы игроки Шахтера верили, что все возможно»
Михаил МУДРИК: «Хочу, чтобы игроки Шахтера верили, что все возможно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
11.02.2023, 19:54 13
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
11.02.2023, 16:55 11
Биатлон
Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
11.02.2023, 17:15 15
Футбол
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
11.02.2023, 08:10 22
Футбол
Артем Беседин дебютировал за Омонию, Роман Безус получил травму
Артем Беседин дебютировал за Омонию, Роман Безус получил травму
10.02.2023, 22:30 6
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
10.02.2023, 16:50 15
Биатлон
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
11.02.2023, 19:20 10
Теннис
Выхрист встретится с непобежденным кубинцем. Будет интересно и опасно
Выхрист встретится с непобежденным кубинцем. Будет интересно и опасно
11.02.2023, 23:20 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности