Киченок / Фридзам – Дзаламидзе / Кужмова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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12 февраля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде турнира WTA 250 в Линце.
В матче за титул Надя с немкой Анной-Леной Фридзам сразится против тандема Натела Дзаламидзе / Виктория Кужмова (Грузия / Словакия). Начало в 18:10 по Киеву.
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