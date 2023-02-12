Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Норвич – Халл Сити. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
Англия
12 февраля 2023, 16:36 |
19
0

Норвич – Халл Сити. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа

Поединок состоится 14 февраля в 21:45

12 февраля 2023, 16:36 |
19
0
Норвич – Халл Сити. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine

14 февраля на «Кэрроу Роуд» пройдет матч 32-го тура Чемпионшипа Англии, в котором «Норвич» встретится с «Халлом». Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Норвич

Команда имеет статус «футбольного лифта» между дивизионами. В прошлом сезоне пытались избавиться от этого реноме на пике, во время очередного подъема в Премьер-Лигу. И даже по ходу розыгрыша избавились от многолетнего наставника, Даниэля Фарке. Не помогло, все закончилось очередным вылетом, причем с последнего места. А вот сейчас «канарейки» действительно отступили от традиции, но в негативном плане. Раньше они доминировали в Чемпионшипе, а сейчас болтаются в середине таблицы. Чтобы это исправить, позвали в январе нового менеджера, памятного по «Хаддерсфилду» Дэвида Вагнера. Также было подписано ряд новичков, в том числе арендовали у «Арсенала» Маркиньоса. У «Престона» и «Ковентри» выигрывали, причем забивая по 4 гола. Но потом был прием «Бернли», и 0-3 от лидера. «Бристоль Сити» забил только 1 мяч, но и его хватило для победы.

Халл

Клуб памятен по выступлениям в Премьер-Лиге. Но стоит помнить, что только в 2021-м году он вернулся после пребывания в Лигу 1. И, по большому счету, сейчас было важно обеспечить не вылет назад, в 3-й дивизион. По ходу прошлого розыгрыша новые владельцы из Турции позвали Арвеладзе, и тот выиграл борьбу за выживание. В итоге в Чемпионшипе новичок смог занять 19-е место. Но после тяжелого старта Шота был уволен. Изначально Лиам Росеньор, в недавнем прошлом футболист, был только «временщиком». Впрочем, его пока не меняют, и это логично: он хорошо справляется. Без спадов не обходится, но январь получилось закончить разгромом КПР, а февраль начать минимальной победой над «Кардиффом» Да и на поле «Стока» пополнили копилку, выдав 0-0.

Статистика личных встреч

В 5 последних поединках «Норвич» выиграл только однажды. Снова встретившись с «Халлом», после паузы в пару лет, «канарейки» проиграли на поле «тигров» 1-2.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают фаворитом «Норвич». Но гостей явно недооценивают - стоит использовать ставку на «Халл» при форе «+1 гол» с коэффициентом - 1,65 по Parimatch.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Человеческая ошибка. Похоже, Брентфорд забил Арсеналу из офсайда
И этот не такой. Саутгемптон уволил второго наставника за сезон
ВИДЕО. Нокаут с одного удара. Вест Хэм остановил Челси и среди фанатов
Халл Сити Норвич прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Чемпионшип
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
Футбол | 11 февраля 2023, 19:54 11
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро

Нигериец Чуквубуйкем Иквуэмеси может перебраться в Киев

«Чувак, ты должен быть увереннее». Фанаты разделили радость Лунина
Футбол | 12 февраля 2023, 08:56 12
«Чувак, ты должен быть увереннее». Фанаты разделили радость Лунина
«Чувак, ты должен быть увереннее». Фанаты разделили радость Лунина

Украинец поделился фото с победного финала на клубном чемпионате мира

ВИДЕО. Обокрал и забил. Царенко удвоил счет в матче Динамо – Политехник
Футбол | 12.02.2023, 12:01
ВИДЕО. Обокрал и забил. Царенко удвоил счет в матче Динамо – Политехник
ВИДЕО. Обокрал и забил. Царенко удвоил счет в матче Динамо – Политехник
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
Футбол | 12.02.2023, 08:15
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
Футбол | 11.02.2023, 20:19
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пропустил удар в корпус. Выхрист потерпел первое поражение в профи-карьере
Пропустил удар в корпус. Выхрист потерпел первое поражение в профи-карьере
12.02.2023, 05:00 16
Бокс
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
10.02.2023, 16:50 15
Биатлон
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
11.02.2023, 19:20 9
Теннис
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
11.02.2023, 14:15 19
Футбол
Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
11.02.2023, 17:15 15
Футбол
Цена – 500 млн долларов. В Германии спустили на воду новую яхту Ахметова
Цена – 500 млн долларов. В Германии спустили на воду новую яхту Ахметова
10.02.2023, 19:18 39
Футбол
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
11.02.2023, 08:10 21
Футбол
ВИДЕО. Трансфер Динамо, проигрыш Жироны, ставим на Челси
ВИДЕО. Трансфер Динамо, проигрыш Жироны, ставим на Челси
11.02.2023, 10:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности