Норвич – Халл Сити. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа

14 февраля на «Кэрроу Роуд» пройдет матч 32-го тура Чемпионшипа Англии, в котором «Норвич» встретится с «Халлом». Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Норвич

Команда имеет статус «футбольного лифта» между дивизионами. В прошлом сезоне пытались избавиться от этого реноме на пике, во время очередного подъема в Премьер-Лигу. И даже по ходу розыгрыша избавились от многолетнего наставника, Даниэля Фарке. Не помогло, все закончилось очередным вылетом, причем с последнего места. А вот сейчас «канарейки» действительно отступили от традиции, но в негативном плане. Раньше они доминировали в Чемпионшипе, а сейчас болтаются в середине таблицы. Чтобы это исправить, позвали в январе нового менеджера, памятного по «Хаддерсфилду» Дэвида Вагнера. Также было подписано ряд новичков, в том числе арендовали у «Арсенала» Маркиньоса. У «Престона» и «Ковентри» выигрывали, причем забивая по 4 гола. Но потом был прием «Бернли», и 0-3 от лидера. «Бристоль Сити» забил только 1 мяч, но и его хватило для победы.

Халл

Клуб памятен по выступлениям в Премьер-Лиге. Но стоит помнить, что только в 2021-м году он вернулся после пребывания в Лигу 1. И, по большому счету, сейчас было важно обеспечить не вылет назад, в 3-й дивизион. По ходу прошлого розыгрыша новые владельцы из Турции позвали Арвеладзе, и тот выиграл борьбу за выживание. В итоге в Чемпионшипе новичок смог занять 19-е место. Но после тяжелого старта Шота был уволен. Изначально Лиам Росеньор, в недавнем прошлом футболист, был только «временщиком». Впрочем, его пока не меняют, и это логично: он хорошо справляется. Без спадов не обходится, но январь получилось закончить разгромом КПР, а февраль начать минимальной победой над «Кардиффом» Да и на поле «Стока» пополнили копилку, выдав 0-0.

Статистика личных встреч

В 5 последних поединках «Норвич» выиграл только однажды. Снова встретившись с «Халлом», после паузы в пару лет, «канарейки» проиграли на поле «тигров» 1-2.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают фаворитом «Норвич». Но гостей явно недооценивают - стоит использовать ставку на «Халл» при форе «+1 гол» с коэффициентом - 1,65 по Parimatch.