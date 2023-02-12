Дарио СРНА: «Мудрик сказал, что очень доволен в Челси»
Директор «Шахтера» по футболу – о самом громком зимнем трансфере
Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна заявил, что Михаил Мудрик полностью доволен переходом в «Челси», хотя сначала сообщалось, что он планировал стать игроком «Арсенала».
«Я вообще не следил за всем, кто какой лайк поставил. Вообще-то времени на это не было, честно. Я с Мишей говорил, как сначала как друг, потом как бывший футболист. Я высказал свое мнение. Конечно, если футболист хочет ехать, если два одинаковых предложения – пожалуйста, пусть выбирает.
Если есть разница в предложениях, значит, договорился – пусть он принимает решение, хочет он ехать в «Челси» или не хочет. Или в «Барселону», в «Реал» Мадрид. Всё очень просто.
Миша сам подписал контракт с «Челси». Сам договорился, сам обсудил условия, поэтому я уверен, я слышал два дня назад – Миша очень доволен», – сказал Срна.
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