Дарио СРНА: «Мудрик сказал, что очень доволен в Челси»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна заявил, что Михаил Мудрик полностью доволен переходом в «Челси», хотя сначала сообщалось, что он планировал стать игроком «Арсенала».

«Я вообще не следил за всем, кто какой лайк поставил. Вообще-то времени на это не было, честно. Я с Мишей говорил, как сначала как друг, потом как бывший футболист. Я высказал свое мнение. Конечно, если футболист хочет ехать, если два одинаковых предложения – пожалуйста, пусть выбирает.

Если есть разница в предложениях, значит, договорился – пусть он принимает решение, хочет он ехать в «Челси» или не хочет. Или в «Барселону», в «Реал» Мадрид. Всё очень просто.

Миша сам подписал контракт с «Челси». Сам договорился, сам обсудил условия, поэтому я уверен, я слышал два дня назад – Миша очень доволен», – сказал Срна.