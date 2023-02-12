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  4. Дарио СРНА: «Мудрик сказал, что очень доволен в Челси»
Украина. Премьер лига
12 февраля 2023, 15:13 |
880
4

Дарио СРНА: «Мудрик сказал, что очень доволен в Челси»

Директор «Шахтера» по футболу – о самом громком зимнем трансфере

12 февраля 2023, 15:13 |
880
4
Дарио СРНА: «Мудрик сказал, что очень доволен в Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна заявил, что Михаил Мудрик полностью доволен переходом в «Челси», хотя сначала сообщалось, что он планировал стать игроком «Арсенала».

«Я вообще не следил за всем, кто какой лайк поставил. Вообще-то времени на это не было, честно. Я с Мишей говорил, как сначала как друг, потом как бывший футболист. Я высказал свое мнение. Конечно, если футболист хочет ехать, если два одинаковых предложения – пожалуйста, пусть выбирает.

Если есть разница в предложениях, значит, договорился – пусть он принимает решение, хочет он ехать в «Челси» или не хочет. Или в «Барселону», в «Реал» Мадрид. Всё очень просто.

Миша сам подписал контракт с «Челси». Сам договорился, сам обсудил условия, поэтому я уверен, я слышал два дня назад – Миша очень доволен», – сказал Срна.

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Дарио Срна трансферы Шахтер Донецк Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник Киевский торт
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Комментарии 4
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Хутин Пуйло
Він знову під наркотою?
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+4
Умник
Источник. Киевский торт
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+3
GloryUkraine
Багато що хочеться сказати на рахунок Мудрика і Челсі, але краще ще трохи зачекати і помовчати.
Побачимо через декілька матчів чи це важка адаптація, чи реальність.
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0
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