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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Не уйду, пока меня из Реала не выгонят»
Испания
12 февраля 2023, 14:32 | Обновлено 12 февраля 2023, 14:41
382
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Не уйду, пока меня из Реала не выгонят»

Итальянец поделился планами

12 февраля 2023, 14:32 | Обновлено 12 февраля 2023, 14:41
382
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Не уйду, пока меня из Реала не выгонят»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал мнение о вероятном уходе с занимаемого поста. Ранее сообщалось, будто итальянский специалист уже договорился о работе в сборной Бразилии.

«Я никуда отсюда не уйду, пока меня не выгонят», — заявил Анчелотти.

Напомним, в субботу, 11 февраля, «Реал» выиграл клубный чемпионат мира в пятый раз в своей истории, что является рекордным показателем. Ранее «сливочные» побеждали в турнире в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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