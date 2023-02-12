Испания12 февраля 2023, 14:32 | Обновлено 12 февраля 2023, 14:41
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Не уйду, пока меня из Реала не выгонят»
Итальянец поделился планами
12 февраля 2023, 14:32 | Обновлено 12 февраля 2023, 14:41
382
0
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал мнение о вероятном уходе с занимаемого поста. Ранее сообщалось, будто итальянский специалист уже договорился о работе в сборной Бразилии.
«Я никуда отсюда не уйду, пока меня не выгонят», — заявил Анчелотти.
Напомним, в субботу, 11 февраля, «Реал» выиграл клубный чемпионат мира в пятый раз в своей истории, что является рекордным показателем. Ранее «сливочные» побеждали в турнире в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.
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