Две недели в Умаге. Рух прибыл в Хорватию на заключительный сбор

Футболисты и тренеры «Руха» прибыли в хорватский Умаг на тренировочный сбор. Уже сегодня они приступят к работе – проведут тренировки на одном из полей тренировочной базы в Хорватии.

Занятия в хорватском Умаге продлятся в течение двух недель, после чего выездным поединком с харьковским «Металлистом» «желто-черные» возобновят официальные игры в рамках Украинской Премьер-лиги. Именно на этом сборе Леонид Кучук и его тренерский штаб окончательно определятся относительно того, каким составом и какой схемой будут играть первые официальные поединки года.

В то же время юниорская команда «Руха» будет готовиться к поединку 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Кто соперник и где состоится игра – станет известно уже завтра, в понедельник, 13 февраля.