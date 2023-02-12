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  4. Две недели в Умаге. Рух прибыл в Хорватию на заключительный сбор
Украина. Премьер лига
12 февраля 2023, 14:28 | Обновлено 12 февраля 2023, 15:24
133
0

Две недели в Умаге. Рух прибыл в Хорватию на заключительный сбор

Также там будет готовиться к поединку 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА юниорская команда

12 февраля 2023, 14:28 | Обновлено 12 февраля 2023, 15:24
133
0
Две недели в Умаге. Рух прибыл в Хорватию на заключительный сбор
ФК Рух Львов

Футболисты и тренеры «Руха» прибыли в хорватский Умаг на тренировочный сбор. Уже сегодня они приступят к работе – проведут тренировки на одном из полей тренировочной базы в Хорватии.

Занятия в хорватском Умаге продлятся в течение двух недель, после чего выездным поединком с харьковским «Металлистом» «желто-черные» возобновят официальные игры в рамках Украинской Премьер-лиги. Именно на этом сборе Леонид Кучук и его тренерский штаб окончательно определятся относительно того, каким составом и какой схемой будут играть первые официальные поединки года.

В то же время юниорская команда «Руха» будет готовиться к поединку 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Кто соперник и где состоится игра – станет известно уже завтра, в понедельник, 13 февраля.

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Источник ФК Рух Львов
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