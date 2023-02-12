Владислав КАБАЕВ: «Игры показывают, что нам есть над чем работать»

Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Кабаев высказал мнение о функциональном состоянии команды. Своим мнением 27-летний игрок поделился после победного спарринга с румынской «Политехникой Яссы» (2:0).

«Мы провели плодотворную работу в Киеве, пробегали без мяча. Трудновато было после отпуска. А сейчас мы больше с мячом работаем. Работаем без выходных две недели, и тренерский штаб решил дать нам три дня выходных. Мы отдохнули, провели время с семьями, детьми и с новыми силами приступили ко второму этапу.

Два матча после выходных? Да, это тяжело, но мы же спортсмены. Мы хотим прогрессировать с каждым днем, и тренерскому штабу виднее, когда делать спарринги. Трудно, но ничего страшного. Все через это проходят.

Как сейчас команда готова функционально? Мне тяжело сказать. Сейчас идет большая нагрузка, по две тренировки в день. Думаю, на 60–65% мы готовы. У нас много товарищеских матчей, тренировок. Игры показывают, что нам есть над чем работать. Надо улучшать качество», – признался Кабаев.