ВИДЕО. Обокрал и забил. Царенко удвоил счет в матче Динамо – Политехник

В воскресенье, 12 февраля, на предсезонном сборе в Турции киевское «Динамо» померилось силами с румынской командой «Политехника Яссы» и добилось победы со счетом 2:0.

Первый гол динамовцев в матче на 32-й минуте забил Назар Волошин.

Окончательный результат встречи установил 18-летний Антон Царенко, который отличился на 65-й минуте поединка.

Sport.ua провел текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Политехник Яссы».