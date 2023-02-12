Украина. Премьер лига12 февраля 2023, 12:01 | Обновлено 12 февраля 2023, 12:06
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ВИДЕО. Обокрал и забил. Царенко удвоил счет в матче Динамо – Политехник
Молодой хавбек сыграл стремительно и результативно
12 февраля 2023, 12:01 | Обновлено 12 февраля 2023, 12:06
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В воскресенье, 12 февраля, на предсезонном сборе в Турции киевское «Динамо» померилось силами с румынской командой «Политехника Яссы» и добилось победы со счетом 2:0.
Первый гол динамовцев в матче на 32-й минуте забил Назар Волошин.
Окончательный результат встречи установил 18-летний Антон Царенко, который отличился на 65-й минуте поединка.
Sport.ua провел текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Политехник Яссы».
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