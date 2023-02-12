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Украина. Премьер лига
12 февраля 2023, 12:01 | Обновлено 12 февраля 2023, 12:06
242
0

ВИДЕО. Обокрал и забил. Царенко удвоил счет в матче Динамо – Политехник

Молодой хавбек сыграл стремительно и результативно

12 февраля 2023, 12:01 | Обновлено 12 февраля 2023, 12:06
242
0
ВИДЕО. Обокрал и забил. Царенко удвоил счет в матче Динамо – Политехник
ФК Динамо Киев. Антон Царенко

В воскресенье, 12 февраля, на предсезонном сборе в Турции киевское «Динамо» померилось силами с румынской командой «Политехника Яссы» и добилось победы со счетом 2:0.

Первый гол динамовцев в матче на 32-й минуте забил Назар Волошин.

Окончательный результат встречи установил 18-летний Антон Царенко, который отличился на 65-й минуте поединка.

Sport.ua провел текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Политехник Яссы».

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Источник Sport.ua
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