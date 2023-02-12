Украина. Премьер лига12 февраля 2023, 11:27 | Обновлено 12 февраля 2023, 11:33
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ВИДЕО. Ударный контрукол Волошина в матче Динамо – Политехника
Киевляне ведут в счете в товарищеском матче
12 февраля 2023, 11:27 | Обновлено 12 февраля 2023, 11:33
834
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В воскресенье, 12 февраля, на сборе в Турции киевское «Динамо» проводит товарищеский матч с командой «Политехника Яссы» из Румынии.
На 32-й минуте в составе украинского коллектива голом отметился Назар Волошин. Он поставил точку в быстрой контратаке динамовцев.
Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Политехник Яссы».
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