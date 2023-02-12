ВИДЕО. Ударный контрукол Волошина в матче Динамо – Политехника

В воскресенье, 12 февраля, на сборе в Турции киевское «Динамо» проводит товарищеский матч с командой «Политехника Яссы» из Румынии.

На 32-й минуте в составе украинского коллектива голом отметился Назар Волошин. Он поставил точку в быстрой контратаке динамовцев.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Политехник Яссы».