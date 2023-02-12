В субботу, 11 февраля, на предсезонном сборе в Турции харьковский «Металлист 1925» провел контрольный спарринг с командой «Бухара» из Узбекистана и добился победы со счетом 1:0.

Единственным победным голом на 42-й минуте встречи забил вингер харьковчан Русин.