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Металлист 1925
11.02.2023, FT 1 : 0
Бухара
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Украина. Премьер лига
12 февраля 2023, 09:16 | Обновлено 12 февраля 2023, 09:35
188
0

Металлист 1925 – Бухара – 1:0. Победный гол Русина. Видео и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

12 февраля 2023, 09:16 | Обновлено 12 февраля 2023, 09:35
188
0
Металлист 1925 – Бухара – 1:0. Победный гол Русина. Видео и обзор матча
ФК Металлист 1925

В субботу, 11 февраля, на предсезонном сборе в Турции харьковский «Металлист 1925» провел контрольный спарринг с командой «Бухара» из Узбекистана и добился победы со счетом 1:0.

Единственным победным голом на 42-й минуте встречи забил вингер харьковчан Русин.

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Источник Sport.ua
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