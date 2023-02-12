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11.02.2023, FT 1 : 0
Украина. Премьер лига12 февраля 2023, 09:16 | Обновлено 12 февраля 2023, 09:35
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Металлист 1925 – Бухара – 1:0. Победный гол Русина. Видео и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
12 февраля 2023, 09:16 | Обновлено 12 февраля 2023, 09:35
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В субботу, 11 февраля, на предсезонном сборе в Турции харьковский «Металлист 1925» провел контрольный спарринг с командой «Бухара» из Узбекистана и добился победы со счетом 1:0.
Единственным победным голом на 42-й минуте встречи забил вингер харьковчан Русин.
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