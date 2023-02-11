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Металлист 1925
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Бухара
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Украина. Премьер лига
11 февраля 2023, 20:49 |
57
0

Металлист 1925 добыл победу в контрольном матче

Команда Эдмара выиграла со счетом 1:0

11 февраля 2023, 20:49 |
57
0
Металлист 1925 добыл победу в контрольном матче
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» на сборе в Турции провел очередной контрольный матч. Команда Эдмара со счетом 1:0 обыграла «Бухару» (Узбекистан) со счетом 1:0.

Единственный гол забил Русин.

Металлист 1925 - Бухара 1:0
Гол: Русин, 42

Металлист 1925: Мозиль, Жичиков (Капинус, 63), Ткачук (Коваленко, 63), Безуглый, Шершень, Мартынюк, Габелок, Бичек, Русин, Ременюк (Ногейра, 63), Чирук (Островский, 82)

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Источник Sport.ua
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