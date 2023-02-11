Металлист 1925 добыл победу в контрольном матче

«Металлист 1925» на сборе в Турции провел очередной контрольный матч. Команда Эдмара со счетом 1:0 обыграла «Бухару» (Узбекистан) со счетом 1:0.

Единственный гол забил Русин.

Металлист 1925 - Бухара 1:0

Гол: Русин, 42

Металлист 1925: Мозиль, Жичиков (Капинус, 63), Ткачук (Коваленко, 63), Безуглый, Шершень, Мартынюк, Габелок, Бичек, Русин, Ременюк (Ногейра, 63), Чирук (Островский, 82)