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11.02.2023, FT 1 : 0
Украина. Премьер лига11 февраля 2023, 20:49 |
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Металлист 1925 добыл победу в контрольном матче
Команда Эдмара выиграла со счетом 1:0
11 февраля 2023, 20:49 |
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«Металлист 1925» на сборе в Турции провел очередной контрольный матч. Команда Эдмара со счетом 1:0 обыграла «Бухару» (Узбекистан) со счетом 1:0.
Единственный гол забил Русин.
Металлист 1925 - Бухара 1:0
Гол: Русин, 42
Металлист 1925: Мозиль, Жичиков (Капинус, 63), Ткачук (Коваленко, 63), Безуглый, Шершень, Мартынюк, Габелок, Бичек, Русин, Ременюк (Ногейра, 63), Чирук (Островский, 82)
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