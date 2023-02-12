Другие новости12 февраля 2023, 05:13 |
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ВИДЕО. Возле моря. Костюк порадовала подписчиков сексуальной фигурой
Украинка опубликовала видео в своем Instagram
12 февраля 2023, 05:13 |
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Украинская теннисистка Марта Костюк позволила себе отдых на этой неделе.
Марта выложила видео в своем Instagram, на котором видно, как она в купальнике идет к морю.
Последним турниром Костюк были соревнования WTA 500 в Абу-Даби, где она дошла до второго раунда, но уступила Белинде Бенчич.
Турнир серии WTA 500 в Дохе, который начнется на следующей неделе, она пропустит.
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