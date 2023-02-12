Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Возле моря. Костюк порадовала подписчиков сексуальной фигурой
Другие новости
12 февраля 2023, 05:13 |
142
0

ВИДЕО. Возле моря. Костюк порадовала подписчиков сексуальной фигурой

Украинка опубликовала видео в своем Instagram

12 февраля 2023, 05:13 |
142
0
ВИДЕО. Возле моря. Костюк порадовала подписчиков сексуальной фигурой
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк позволила себе отдых на этой неделе.

Марта выложила видео в своем Instagram, на котором видно, как она в купальнике идет к морю.

Последним турниром Костюк были соревнования WTA 500 в Абу-Даби, где она дошла до второго раунда, но уступила Белинде Бенчич.

Турнир серии WTA 500 в Дохе, который начнется на следующей неделе, она пропустит.

По теме:
ВИДЕО. Волейбол на футбольном поле. Очевидная игра руками, но не для судьи
ВИДЕО. Спутникбол на москву. Во Франции Малиновского назвали россиянином
Абу-Даби. Обидчица Костюк пробилась в финал
Марта Костюк видео lifestyle
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
Футбол | 11 февраля 2023, 08:10 21
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг

Вингер «Челси» готовится к ответственным матчам АПЛ

Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
Футбол | 11 февраля 2023, 17:15 14
Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом

Украинец провел на поле 66 минут

Калинина не смогла преодолеть сито квалификации на турнире в Катаре
Теннис | 11.02.2023, 16:10
Калинина не смогла преодолеть сито квалификации на турнире в Катаре
Калинина не смогла преодолеть сито квалификации на турнире в Катаре
Неуместное миролюбие при Мудрике. Челси сыграл вничью против Вест Хэма
Футбол | 11.02.2023, 16:33
Неуместное миролюбие при Мудрике. Челси сыграл вничью против Вест Хэма
Неуместное миролюбие при Мудрике. Челси сыграл вничью против Вест Хэма
Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира
Футбол | 11.02.2023, 22:59
Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира
Атака не замечала оборону. Реал с Луниным выиграл Клубный чемпионат мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
11.02.2023, 18:20 34
Футбол
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
10.02.2023, 08:34 2
Футбол
Цена – 500 млн долларов. В Германии спустили на воду новую яхту Ахметова
Цена – 500 млн долларов. В Германии спустили на воду новую яхту Ахметова
10.02.2023, 19:18 39
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
10.02.2023, 16:50 15
Биатлон
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
11.02.2023, 14:15 16
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
11.02.2023, 16:55 11
Биатлон
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
11.02.2023, 23:59 21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности