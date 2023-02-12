ВИДЕО. Возле моря. Костюк порадовала подписчиков сексуальной фигурой

Украинская теннисистка Марта Костюк позволила себе отдых на этой неделе.

Марта выложила видео в своем Instagram, на котором видно, как она в купальнике идет к морю.

Последним турниром Костюк были соревнования WTA 500 в Абу-Даби, где она дошла до второго раунда, но уступила Белинде Бенчич.

Турнир серии WTA 500 в Дохе, который начнется на следующей неделе, она пропустит.