Испания12 февраля 2023, 04:49 |
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ВИДЕО. Валенсия тонет, Севилья обыграла Мальорку, огненный матч Бетиса
Смотрите видеообзор трех матчей 21-го тура Ла Лиги
12 февраля 2023, 04:49 |
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В субботу, 11 февраля, состоялись 3 матча 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
«Альмерия» и «Бетис» выдали огненный матч, «Севилья» обыграла «Мальорку», а «Валенсия» уступила «Атлетику».
Чемпионат Испании по футболу. 21-й тур. 11 февраля
Альмерия – Бетис – 2:3
Севилья – Мальорка – 2:0
Валенсия – Атлетик – 1:2
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Андрес Гуардадо (Бетис).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Samu (Альмерия).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Каналес (Бетис).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Альмерия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Родри (Бетис).
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