Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Валенсия тонет, Севилья обыграла Мальорку, огненный матч Бетиса
Чемпионат Испании
Альмерия
11.02.2023, FT 2 : 3
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 февраля 2023, 04:49 |
40
0

ВИДЕО. Валенсия тонет, Севилья обыграла Мальорку, огненный матч Бетиса

Смотрите видеообзор трех матчей 21-го тура Ла Лиги

12 февраля 2023, 04:49 |
40
0
ВИДЕО. Валенсия тонет, Севилья обыграла Мальорку, огненный матч Бетиса
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 февраля, состоялись 3 матча 21-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Альмерия» и «Бетис» выдали огненный матч, «Севилья» обыграла «Мальорку», а «Валенсия» уступила «Атлетику».

Чемпионат Испании по футболу. 21-й тур. 11 февраля

Альмерия – Бетис – 2:3

Севилья – Мальорка – 2:0

Валенсия – Атлетик – 1:2

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Андрес Гуардадо (Бетис).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Samu (Альмерия).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Каналес (Бетис).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Альмерия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Родри (Бетис).
По теме:
ВИДЕО Фиаско Лацио, ничья для Моуриньо, голевая феерия Специи без Коваленко
Арсенал – Брентфорд – 1:1. Яркая игра с участием Зинченко. Видео голов
Клермон – Марсель – 0:2. Малиновский почти забил с центра. Видео голов
видео голов и обзор чемпионат Испании по футболу Ла Лига Альмерия Бетис Севилья Мальорка Валенсия Атлетик Бильбао
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
Футбол | 11 февраля 2023, 17:15 14
Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом

Украинец провел на поле 66 минут

Выхрист встретится с непобежденным кубинцем. Будет интересно и опасно
Бокс | 11 февраля 2023, 23:20 3
Выхрист встретится с непобежденным кубинцем. Будет интересно и опасно
Выхрист встретится с непобежденным кубинцем. Будет интересно и опасно

Это похоже на повышение уровня оппозиции для Виктора

Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
Теннис | 11.02.2023, 19:20
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
ВИДЕО. Волейбол на футбольном поле. Очевидная игра руками, но не для судьи
Футбол | 12.02.2023, 05:32
ВИДЕО. Волейбол на футбольном поле. Очевидная игра руками, но не для судьи
ВИДЕО. Волейбол на футбольном поле. Очевидная игра руками, но не для судьи
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
Биатлон | 11.02.2023, 16:55
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады
Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады
10.02.2023, 05:05 20
Олимпийские игры
Цена – 500 млн долларов. В Германии спустили на воду новую яхту Ахметова
Цена – 500 млн долларов. В Германии спустили на воду новую яхту Ахметова
10.02.2023, 19:18 39
Футбол
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
10.02.2023, 08:34 2
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
10.02.2023, 16:50 15
Биатлон
Артем Беседин дебютировал за Омонию, Роман Безус получил травму
Артем Беседин дебютировал за Омонию, Роман Безус получил травму
10.02.2023, 22:30 6
Футбол
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
11.02.2023, 23:59 21
Бокс
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
11.02.2023, 19:54 11
Футбол
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
11.02.2023, 08:10 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности