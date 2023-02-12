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  4. Один из худших со старта. Какая оценка Малиновского за матч во Франции?
Франция
12 февраля 2023, 02:36 |
207
0

Один из худших со старта. Какая оценка Малиновского за матч во Франции?

Украинец провел на поле все 90 минут

12 февраля 2023, 02:36 |
207
0
Один из худших со старта. Какая оценка Малиновского за матч во Франции?
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 23-го тура чемпионата Франции по футболу между «Клермоном» и «Марселем». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей поля.

Украинский футболист Руслан Малиновский провел на поле все 90 минут. Украинец помог звездному партнеру Алексису Санчесу оформить дубль. На 44-й минуте поединка Руслан заработал пенальти, который чилиец успешно реализовал.

Однако статистические порталы WhoScored и SofaScore игру Малиновского не сильно заценили. По крайней мере они выставили ему одну из худших оценок среди старта «Марселя» – 6.9 балла от SofaScore и 7.1 балл от WhoScored. За матч Руслан отдал 25 точных пасов, дважды отобрал мяч, дважды обыграл соперника и отдал одну острую передачу.

Лучшим игроком поединка был признан Алексис Санчес, который, как уже было сказано выше, оформил дубль. Он получил оценку в 8.1 балл от WhoScored и 8.0 от SofaScore.

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Марсель Клермон чемпионат Франции по футболу Лига 1 WhoScored SofaScore Руслан Малиновский Алексис Санчес
Источник WhoScored
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