WTA11 февраля 2023, 20:58 |
374
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Абу-Даби. Обидчица Костюк пробилась в финал
Белинда Бенчич продолжает побеждать на турнире ОАЕ
11 февраля 2023, 20:58 |
374
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Состоялись полуфинальные матчи турнира WTA 500 в Абу-Даби.
Вторая сеяная Белинда Бенчич из Швейцарии, которая во втором круге остановила украинку Марту Костюк, уверенно переиграла Беатрис Хаддад Майю из Бразилии.
В другом матче китаянка Циньвэнь Чжэн уступила Людмиле Самсоновой.
Абу-Даби. Полуфинал
Белинда Бенчич – Беатрис Хаддад Майя – 6:2, 6:3
Людмила Самсонова – Чжэн Циньвэнь – 6:4, 1:6, 6:4
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Комментарии 1
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Якщо Бенчич повторить результат Аделаїди-2, то буде пречудово, хоча Самсонова - то не Касаткіна , буде набагато важче.
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