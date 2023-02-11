Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Абу-Даби. Обидчица Костюк пробилась в финал
WTA
11 февраля 2023, 20:58 |
374
1

Абу-Даби. Обидчица Костюк пробилась в финал

Белинда Бенчич продолжает побеждать на турнире ОАЕ

11 февраля 2023, 20:58 |
374
1
Абу-Даби. Обидчица Костюк пробилась в финал
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

Состоялись полуфинальные матчи турнира WTA 500 в Абу-Даби.

Вторая сеяная Белинда Бенчич из Швейцарии, которая во втором круге остановила украинку Марту Костюк, уверенно переиграла Беатрис Хаддад Майю из Бразилии.

В другом матче китаянка Циньвэнь Чжэн уступила Людмиле Самсоновой.

Абу-Даби. Полуфинал

Белинда Бенчич – Беатрис Хаддад Майя – 6:2, 6:3
Людмила Самсонова – Чжэн Циньвэнь – 6:4, 1:6, 6:4

По теме:
ФОТО. Восточная царица. Ястремская отлично провела время в Абу-Даби
Выше головы не прыгнула. Костюк проиграла Бенчич на турнире в Абу-Даби
Марта Костюк – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Абу-Даби Марта Костюк Белинда Бенчич Беатрис Хаддад Майя Людмила Самсонова Чжэн Циньвэнь
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
Биатлон | 11 февраля 2023, 16:55 10
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте

Выше украинца в итоговом протоколе оказались только норвежцы

Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
Футбол | 11 февраля 2023, 19:54 11
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро

Нигериец Чуквубуйкем Иквуэмеси может перебраться в Киев

Киченок с обидчицей Калининой разгромила беларуску на турнире в Австрии
Теннис | 09.02.2023, 20:51
Киченок с обидчицей Калининой разгромила беларуску на турнире в Австрии
Киченок с обидчицей Калининой разгромила беларуску на турнире в Австрии
Неуместное миролюбие при Мудрике. Челси сыграл вничью против Вест Хэма
Футбол | 11.02.2023, 16:33
Неуместное миролюбие при Мудрике. Челси сыграл вничью против Вест Хэма
Неуместное миролюбие при Мудрике. Челси сыграл вничью против Вест Хэма
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
Футбол | 11.02.2023, 18:20
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
Пирс Морган унизил Мудрика, назвав его индюком
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fdail
Якщо Бенчич повторить результат Аделаїди-2, то буде пречудово, хоча Самсонова - то не Касаткіна , буде набагато важче.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артем БОНДАРЕНКО: «Мудрик в восторге от того, что получил в Лондоне»
Артем БОНДАРЕНКО: «Мудрик в восторге от того, что получил в Лондоне»
10.02.2023, 02:32 4
Футбол
Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады
Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады
10.02.2023, 05:05 20
Олимпийские игры
ВИДЕО. Его не остановить! Как Роналду забил 4 гола за саудовский Аль-Наср
ВИДЕО. Его не остановить! Как Роналду забил 4 гола за саудовский Аль-Наср
09.02.2023, 21:48 42
Футбол
Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов
Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов
09.02.2023, 17:23 24
Футбол
Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти
Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти
09.02.2023, 21:21 5
Футбол
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
11.02.2023, 14:15 13
Футбол
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
10.02.2023, 06:30 21
Бокс
Россия выпустила 71 ракету, 2 из них залетели на территорию Румынии
Россия выпустила 71 ракету, 2 из них залетели на территорию Румынии
10.02.2023, 14:09 5
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности