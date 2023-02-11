Абу-Даби. Обидчица Костюк пробилась в финал

Состоялись полуфинальные матчи турнира WTA 500 в Абу-Даби.

Вторая сеяная Белинда Бенчич из Швейцарии, которая во втором круге остановила украинку Марту Костюк, уверенно переиграла Беатрис Хаддад Майю из Бразилии.

В другом матче китаянка Циньвэнь Чжэн уступила Людмиле Самсоновой.

Абу-Даби. Полуфинал

Белинда Бенчич – Беатрис Хаддад Майя – 6:2, 6:3

Людмила Самсонова – Чжэн Циньвэнь – 6:4, 1:6, 6:4