ФОТО. Фан с детства. Усик приехал на матч Динамо, получил футболку

Официальный сайт «Динамо» рассказал о том, что украинский боксер Александр Усик в субботу посетил тренировочный матч команды на сборе в Турции.

Киевляне под наблюдением супертяжа выиграли 4:0, а Усик получил от клуба футболку. Сайт сообщает, что Александр в разговоре с Игорем Суркисом сказал, что с детства болеет за «Динамо».