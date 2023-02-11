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Украина. Премьер лига
11 февраля 2023, 20:33 | Обновлено 11 февраля 2023, 20:35
885
0

ФОТО. Фан с детства. Усик приехал на матч Динамо, получил футболку

Боксер активно проводит время в Турции

11 февраля 2023, 20:33 | Обновлено 11 февраля 2023, 20:35
885
0
ФОТО. Фан с детства. Усик приехал на матч Динамо, получил футболку
ФК Динамо Киев. Александр Усик

Официальный сайт «Динамо» рассказал о том, что украинский боксер Александр Усик в субботу посетил тренировочный матч команды на сборе в Турции.

Киевляне под наблюдением супертяжа выиграли 4:0, а Усик получил от клуба футболку. Сайт сообщает, что Александр в разговоре с Игорем Суркисом сказал, что с детства болеет за «Динамо».

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Динамо Киев Александр Усик
Источник Sport.ua
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