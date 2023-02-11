Украина. Премьер лига11 февраля 2023, 20:33 | Обновлено 11 февраля 2023, 20:35
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ФОТО. Фан с детства. Усик приехал на матч Динамо, получил футболку
Боксер активно проводит время в Турции
11 февраля 2023, 20:33 | Обновлено 11 февраля 2023, 20:35
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Официальный сайт «Динамо» рассказал о том, что украинский боксер Александр Усик в субботу посетил тренировочный матч команды на сборе в Турции.
Киевляне под наблюдением супертяжа выиграли 4:0, а Усик получил от клуба футболку. Сайт сообщает, что Александр в разговоре с Игорем Суркисом сказал, что с детства болеет за «Динамо».
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