Зинченко получил хорошую оценку от WhoScored за ничейный матч с Брентфордом

В матче 23-го тура АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1).



Украинец Александр Зинченко вышел с первых минут и отыграл без замены.



Веб-портал WhoScored поставил Зинченко оценку 6.99. Это пятая самая высокая оценка в составе «канониров». Больше всех получил правый вингер Букайо Сака (7.67), который отметился ассистом.



Лучшим в составе «Брентфордом» и в матче стал автор забитого мяча Айвен Тони (8.69).