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  4. Зинченко получил хорошую оценку от WhoScored за ничейный матч с Брентфордом
Англия
11 февраля 2023, 19:34 |
2297
3

Зинченко получил хорошую оценку от WhoScored за ничейный матч с Брентфордом

Александр был неплох, но для командной победы этого не хватило

11 февраля 2023, 19:34 |
2297
3
Зинченко получил хорошую оценку от WhoScored за ничейный матч с Брентфордом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В матче 23-го тура АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1).

Украинец Александр Зинченко вышел с первых минут и отыграл без замены.

Веб-портал WhoScored поставил Зинченко оценку 6.99. Это пятая самая высокая оценка в составе «канониров». Больше всех получил правый вингер Букайо Сака (7.67), который отметился ассистом.

Лучшим в составе «Брентфордом» и в матче стал автор забитого мяча Айвен Тони (8.69).

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Брентфорд WhoScored
Источник Sport.ua
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