Англия11 февраля 2023, 19:34 |
2297
3
Зинченко получил хорошую оценку от WhoScored за ничейный матч с Брентфордом
Александр был неплох, но для командной победы этого не хватило
11 февраля 2023, 19:34 |
2297
3
В матче 23-го тура АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1).
Украинец Александр Зинченко вышел с первых минут и отыграл без замены.
Веб-портал WhoScored поставил Зинченко оценку 6.99. Это пятая самая высокая оценка в составе «канониров». Больше всех получил правый вингер Букайо Сака (7.67), который отметился ассистом.
Лучшим в составе «Брентфордом» и в матче стал автор забитого мяча Айвен Тони (8.69).
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