Клубный чемпионат мира11 февраля 2023, 19:09 |
215
0
Лунин идет за трофеем. Андрей выйдет в основе Реала на финал Клубного ЧМ
Украинец выйдет в старте
11 февраля 2023, 19:09 |
215
0
В 21:00 начнется финал Клубного чемпионата мира между «Реалом» и командой «Аль-Хиляль». В основе мадридской команды выйдет вратарь Андрей Лунин.
Украинец отыграл полуфинальный матч. Для Лунина это будет 10-я игра в сезоне.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 февраля 2023, 20:17 0
Александру Максим не пострадал благодаря тому, что устроил себе мини-отпуск
Футбол | 11 февраля 2023, 17:50 2
Киевляне выиграли у соперника со счетом 4:0
Футбол | 10.02.2023, 22:30
Футбол | 11.02.2023, 08:10
Футбол | 11.02.2023, 10:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.02.2023, 06:30 21
10.02.2023, 13:59 6
11.02.2023, 08:58 3
Футбол
09.02.2023, 19:23 2
09.02.2023, 17:57 6
09.02.2023, 21:48 42
10.02.2023, 19:18 37