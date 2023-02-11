Лунин идет за трофеем. Андрей выйдет в основе Реала на финал Клубного ЧМ

В 21:00 начнется финал Клубного чемпионата мира между «Реалом» и командой «Аль-Хиляль». В основе мадридской команды выйдет вратарь Андрей Лунин.

Украинец отыграл полуфинальный матч. Для Лунина это будет 10-я игра в сезоне.