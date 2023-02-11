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  4. Лунин идет за трофеем. Андрей выйдет в основе Реала на финал Клубного ЧМ
Клубный чемпионат мира
11 февраля 2023, 19:09 |
215
0

Лунин идет за трофеем. Андрей выйдет в основе Реала на финал Клубного ЧМ

Украинец выйдет в старте

11 февраля 2023, 19:09 |
215
0
Лунин идет за трофеем. Андрей выйдет в основе Реала на финал Клубного ЧМ
ФК Реал. Андрей Лунин

В 21:00 начнется финал Клубного чемпионата мира между «Реалом» и командой «Аль-Хиляль». В основе мадридской команды выйдет вратарь Андрей Лунин.

Украинец отыграл полуфинальный матч. Для Лунина это будет 10-я игра в сезоне.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу
Источник Sport.ua
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