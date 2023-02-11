Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом

Третий матч Михаила Мудрика за «Челси» получился неудачным. Украинец вышел в основе на матч против «Вест Хэма» (ничья 1:1) и провел на поле 66 минут, после чего был заменен на Хакима Зиеша.

От авторитетного статистического портала WhoScored он получил оценку в 6,3 балла. Среди игроков основы «Челси» более низкий балл получил только Кай Хаверц.

Из четырех игроков, которые выходили у «Челси» на замену, выше, чем у Мудрика оценка только у Бела Чилвелла.