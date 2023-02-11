Англия11 февраля 2023, 17:15 |
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Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
Украинец провел на поле 66 минут
11 февраля 2023, 17:15 |
2899
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Третий матч Михаила Мудрика за «Челси» получился неудачным. Украинец вышел в основе на матч против «Вест Хэма» (ничья 1:1) и провел на поле 66 минут, после чего был заменен на Хакима Зиеша.
От авторитетного статистического портала WhoScored он получил оценку в 6,3 балла. Среди игроков основы «Челси» более низкий балл получил только Кай Хаверц.
Из четырех игроков, которые выходили у «Челси» на замену, выше, чем у Мудрика оценка только у Бела Чилвелла.
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А вот Кукурелье за что 6,7?