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  4. Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
Англия
11 февраля 2023, 17:15 |
2899
10

Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом

Украинец провел на поле 66 минут

11 февраля 2023, 17:15 |
2899
10
Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Третий матч Михаила Мудрика за «Челси» получился неудачным. Украинец вышел в основе на матч против «Вест Хэма» (ничья 1:1) и провел на поле 66 минут, после чего был заменен на Хакима Зиеша.

От авторитетного статистического портала WhoScored он получил оценку в 6,3 балла. Среди игроков основы «Челси» более низкий балл получил только Кай Хаверц.

Из четырех игроков, которые выходили у «Челси» на замену, выше, чем у Мудрика оценка только у Бела Чилвелла.

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Михаил Мудрик Челси Вест Хэм Вест Хэм - Челси Английская Премьер-лига
Источник WhoScored
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Комментарии 10
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avk2307
Чилвелл как раз и вышел на их с Кукурельей фланг.
А вот Кукурелье за что 6,7?
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+5
Kaftan
Як можна получити високу оцінку, як тебе ігнорують і не дають пас?! Особливо пудель кукурікуреля?
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+3
Taste The World
Нічого, в наступному сезоні десь в чемпіоншипі буде феєрити
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+2
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Віталій Яценко
А Фернандес хороші оцінки отримує. І грає змістовно. Він точно закріпиться в старті. А зліва у Челсі буде грати Стерлінг, коли одужає. Під Поттером стульчик хитається дуже активно, бо гроші великі вклали, а гра і результати відсутні. Зідан же взагалі може по іншому грати і інших гравців собі захотіти. Такі реалії футболу. Мудрику треба рвати жили, щоб грати в старті.
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+1
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donnerwetter
Но его оценка выше чем у Хавертца.)
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0
andre_lui
Бал середній..Але дійсно ігнорують. В роздягальні потрібно налагоджувати відносини. Як там з англійською. В Арсеналі б Зіна допоміг. А тут самому потрібно. Челсі якась така команда дивна, ніби штучна, самобутності не вистачає...Нічого, гратиме, в Челсі чи ні, але я думаю, що його чекає успіх
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0
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