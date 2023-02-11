Зинченко – в основе Арсенала на матч против Брентфорда

Сегодня, 11 февраля «Арсенал» в 23-м туре АПЛ примет «Брентфорд». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский полузащитник Александр Зинченко выйдет в основе «Арсенала» на матч.

Состав «Арсенала»: Рамсдэйл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетия