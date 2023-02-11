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  4. Зинченко – в основе Арсенала на матч против Брентфорда
Англия
11 февраля 2023, 16:18 |
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Зинченко – в основе Арсенала на матч против Брентфорда

Украинец выйдет на поле с первых минут

11 февраля 2023, 16:18 |
71
0
Зинченко – в основе Арсенала на матч против Брентфорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Сегодня, 11 февраля «Арсенал» в 23-м туре АПЛ примет «Брентфорд». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский полузащитник Александр Зинченко выйдет в основе «Арсенала» на матч.

Состав «Арсенала»: Рамсдэйл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетия

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Брентфорд Английская Премьер-лига стартовые составы
Источник Sport.ua
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