Украина. Премьер лига11 февраля 2023, 15:43 |
452
0
Лонвейк и Гармаш – в основе Динамо на матч с Силексом
Стал известен состав киевлян
11 февраля 2023, 15:43 |
452
0
Сегодня, 11 февраля, «Динамо» в контрольном матче на сборе в Турции сыграет с македонским «Силексом». Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч:
«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Сирота, Малыш, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк, Караваев, Караваев, Гармаш
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 февраля 2023, 21:24 7
Хавбек станет игроком «Ред Булл Брагантино»
Биатлон | 10 февраля 2023, 16:50 15
В Оберхофе состоялась первая личная гонка чемпионата мира
Футбол | 11.02.2023, 10:55
Футбол | 11.02.2023, 09:17
Бокс | 11.02.2023, 11:46
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.02.2023, 17:35 1
09.02.2023, 17:23 24
10.02.2023, 02:32 4
09.02.2023, 21:35 1
Футбол
10.02.2023, 05:05 20
10.02.2023, 08:34 2
09.02.2023, 20:48 7