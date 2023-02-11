Лонвейк и Гармаш – в основе Динамо на матч с Силексом

Сегодня, 11 февраля, «Динамо» в контрольном матче на сборе в Турции сыграет с македонским «Силексом». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч:

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Сирота, Малыш, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк, Караваев, Караваев, Гармаш