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  4. Лонвейк и Гармаш – в основе Динамо на матч с Силексом
Украина. Премьер лига
11 февраля 2023, 15:43 |
452
0

Лонвейк и Гармаш – в основе Динамо на матч с Силексом

Стал известен состав киевлян

11 февраля 2023, 15:43 |
452
0
Лонвейк и Гармаш – в основе Динамо на матч с Силексом
ФК Динамо Киев

Сегодня, 11 февраля, «Динамо» в контрольном матче на сборе в Турции сыграет с македонским «Силексом». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч:

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Сирота, Малыш, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк, Караваев, Караваев, Гармаш

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Динамо Киев Силекс стартовые составы контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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