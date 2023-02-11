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Бразилия
11 февраля 2023, 14:45 |
341
0

Кака может получить должность в сборной Бразилии

Легендарного хавбек планируется на пост директора команды

11 февраля 2023, 14:45 |
341
0
Кака может получить должность в сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кака

Сейчас сборная Бразилии продолжает поиски нового главного тренера после отставки Тите. Также в команде планируются кадровые перестановки и на других административных должностях.

Пост директора сборной Бразилии может занять 40-летний легендарный хавбек Кака. Обладателя Золотого мяча 2007 года завершил свою карьеру в 2019 году в клубе МЛС «Орландо».

Ранее в Бразильской конфедерации футбола опровергли слухи о назначении на пост главного тренера Карло Анчелотти. Итальянец работал с Кака в «Милане» в 2003 – 2009 годах.

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сборная Бразилии по футболу Кака Карло Анчелотти
Источник UOL Esporte
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