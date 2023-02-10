В Бразилии опровергли подписание контракта с Анчелотти
Итальянский тренер не подписывал никаких контрактов
Бразильская конфедерация футбола (CBF) выступила с официальным заявлением, в котором опровергла информацию о подписании контракта с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти:
«Бразильская конфедерация футбола (CBF) сообщает, что новость о том, что тренер мадридского «Реала» итальянец Карло Анчелотти является новым тренером сборной Бразилии, необоснованна.
Президент Эднальдо Родригес подтверждает заявление, сделанное в среду после жеребьевки матчей Кубка Бразилии. В то же время он опроверг спекуляции, сказав, что дело разрешается прозрачно и что избранный тренер будет объявлен в нужное время».
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