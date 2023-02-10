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  4. В Бразилии опровергли подписание контракта с Анчелотти
Бразилия
10 февраля 2023, 21:40 |
120
0

В Бразилии опровергли подписание контракта с Анчелотти

Итальянский тренер не подписывал никаких контрактов

10 февраля 2023, 21:40 |
120
0
В Бразилии опровергли подписание контракта с Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Бразильская конфедерация футбола (CBF) выступила с официальным заявлением, в котором опровергла информацию о подписании контракта с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти:

«Бразильская конфедерация футбола (CBF) сообщает, что новость о том, что тренер мадридского «Реала» итальянец Карло Анчелотти является новым тренером сборной Бразилии, необоснованна.

Президент Эднальдо Родригес подтверждает заявление, сделанное в среду после жеребьевки матчей Кубка Бразилии. В то же время он опроверг спекуляции, сказав, что дело разрешается прозрачно и что избранный тренер будет объявлен в нужное время».

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Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу
Источник Бразильская конфедерация футбола
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