В Бразилии опровергли подписание контракта с Анчелотти

Бразильская конфедерация футбола (CBF) выступила с официальным заявлением, в котором опровергла информацию о подписании контракта с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти:

«Бразильская конфедерация футбола (CBF) сообщает, что новость о том, что тренер мадридского «Реала» итальянец Карло Анчелотти является новым тренером сборной Бразилии, необоснованна.

Президент Эднальдо Родригес подтверждает заявление, сделанное в среду после жеребьевки матчей Кубка Бразилии. В то же время он опроверг спекуляции, сказав, что дело разрешается прозрачно и что избранный тренер будет объявлен в нужное время».