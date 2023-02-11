Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с хавбеком
Украина. Премьер лига
11 февраля 2023, 14:21 | Обновлено 11 февраля 2023, 14:24
93
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с хавбеком

Геннадий Пасич останется в клубе еще на два года

11 февраля 2023, 14:21 | Обновлено 11 февраля 2023, 14:24
93
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с хавбеком
ФК Верес

«Верес» официально сообщил о продлении контракта с Геннадием Пасичем. Новое соглашение с 29-летним хавбеком рассчитано еще на два года – до 31 января 2025 года.

Пасич выступает за «Верес» с лета 2020 года. Суммарно провел за команду 77 матчей и забил 12 голов. В нынешнем сезоне на его счету 1 ассист в 10 матчах.

Вчера «Верес» проиграл «Полесью» в серии пенальти на Winter Cup.

По теме:
Милан пытается продлить контракт с Леау
Грэм ПОТТЕР: «Очень рад, что мы продлили контракт с Силвой»
Иван НАДЕИН: «Верес готов поменяться с Полесьем трофеями»
Верес Ровно Геннадий Пасич продление контракта
Источник ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный не сыграет против Ньюкасла из-за травмы
Футбол | 11 февраля 2023, 10:55 0
Забарный не сыграет против Ньюкасла из-за травмы
Забарный не сыграет против Ньюкасла из-за травмы

Украинский защитник пока не готов играть

Артем Беседин дебютировал за Омонию, Роман Безус получил травму
Футбол | 10 февраля 2023, 22:30 5
Артем Беседин дебютировал за Омонию, Роман Безус получил травму
Артем Беседин дебютировал за Омонию, Роман Безус получил травму

Украинец вышел на замену в матче с «Арисом»

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал вратаря Дмитрия Ризныка
Футбол | 10.02.2023, 15:03
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал вратаря Дмитрия Ризныка
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал вратаря Дмитрия Ризныка
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
Биатлон | 10.02.2023, 16:50
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
Ризнык в Шахтере – смена Трубину. А если нет?
Футбол | 11.02.2023, 10:20
Ризнык в Шахтере – смена Трубину. А если нет?
Ризнык в Шахтере – смена Трубину. А если нет?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ-2023 по биатлону. Стал известен состав Украины на женский спринт
ЧМ-2023 по биатлону. Стал известен состав Украины на женский спринт
09.02.2023, 17:35 1
Биатлон
Борьба за Евро продолжается. Женская сборная Украины обыграла Финляндию
Борьба за Евро продолжается. Женская сборная Украины обыграла Финляндию
09.02.2023, 20:48 7
Баскетбол
Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов
Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов
09.02.2023, 17:23 24
Футбол
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
10.02.2023, 06:30 21
Бокс
Россия выпустила 71 ракету, 2 из них залетели на территорию Румынии
Россия выпустила 71 ракету, 2 из них залетели на территорию Румынии
10.02.2023, 14:09 5
Война
ФОТО. Малиновский – на обложке топовой французской газеты L'Equipe
ФОТО. Малиновский – на обложке топовой французской газеты L'Equipe
09.02.2023, 13:10 2
Футбол
Покер Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате Саудовской Аравии
Покер Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате Саудовской Аравии
09.02.2023, 21:35 1
Футбол
Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти
Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти
09.02.2023, 21:21 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности