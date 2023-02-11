Украина. Премьер лига11 февраля 2023, 14:21 | Обновлено 11 февраля 2023, 14:24
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с хавбеком
Геннадий Пасич останется в клубе еще на два года
11 февраля 2023, 14:21 | Обновлено 11 февраля 2023, 14:24
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«Верес» официально сообщил о продлении контракта с Геннадием Пасичем. Новое соглашение с 29-летним хавбеком рассчитано еще на два года – до 31 января 2025 года.
Пасич выступает за «Верес» с лета 2020 года. Суммарно провел за команду 77 матчей и забил 12 голов. В нынешнем сезоне на его счету 1 ассист в 10 матчах.
Вчера «Верес» проиграл «Полесью» в серии пенальти на Winter Cup.
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