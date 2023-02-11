ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с хавбеком

«Верес» официально сообщил о продлении контракта с Геннадием Пасичем. Новое соглашение с 29-летним хавбеком рассчитано еще на два года – до 31 января 2025 года.

Пасич выступает за «Верес» с лета 2020 года. Суммарно провел за команду 77 матчей и забил 12 голов. В нынешнем сезоне на его счету 1 ассист в 10 матчах.

Вчера «Верес» проиграл «Полесью» в серии пенальти на Winter Cup.