Бельгия11 февраля 2023, 14:09 |
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Симон МИНЬОЛЕ: «Яремчук? Нападающие живут за счет голов»
Вратарь «Брюгге» – об игре украинского форварда
11 февраля 2023, 14:09 |
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Голкипер «Брюгге» Симон Миньоле оценил игру Романа Яремчука в матче чемпионата Бельгии против «Сен-Жилуаз» (ничья 1:1):
«Яремчук справился со своими обязанностями в первом тайме. Но нападающие живут за счет голов. Когда команда плохо бежит и мячи не залетают, тяжело войти в этот ритм».
Яремчук вышел в основе «Брюгге» на матч против «Сен-Жилуаз», но был заменен на 65-й минуте уже при счете 1:1.
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