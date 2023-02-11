Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Симон МИНЬОЛЕ: «Яремчук? Нападающие живут за счет голов»
Бельгия
11 февраля 2023, 14:09 |
505
1

Симон МИНЬОЛЕ: «Яремчук? Нападающие живут за счет голов»

Вратарь «Брюгге» – об игре украинского форварда

11 февраля 2023, 14:09 |
505
1
Симон МИНЬОЛЕ: «Яремчук? Нападающие живут за счет голов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симон Миньоле

Голкипер «Брюгге» Симон Миньоле оценил игру Романа Яремчука в матче чемпионата Бельгии против «Сен-Жилуаз» (ничья 1:1):

«Яремчук справился со своими обязанностями в первом тайме. Но нападающие живут за счет голов. Когда команда плохо бежит и мячи не залетают, тяжело войти в этот ритм».

Яремчук вышел в основе «Брюгге» на матч против «Сен-Жилуаз», но был заменен на 65-й минуте уже при счете 1:1.

По теме:
Брюгге не сумел обыграть Сен-Жилуаз. Яремчук отыграл 65 минут
Яремчук – в основе Брюгге на матч чемпионата Бельгии
Брюгге не выиграл, Яремчук сыграл для статистики
Симон Миньоле Брюгге Роман Яремчук Сен-Жилуаз чемпионат Бельгии по футболу
Источник ФК Брюгге
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ризнык в Шахтере – смена Трубину. А если нет?
Футбол | 11 февраля 2023, 10:20 12
Ризнык в Шахтере – смена Трубину. А если нет?
Ризнык в Шахтере – смена Трубину. А если нет?

Валерий Василенко – о самом громком «внутреннем» трансфере УПЛ нынешнего межсезонья

Источник: Динамо продало Витиньо за 5 миллионов евро
Футбол | 10 февраля 2023, 21:24 7
Источник: Динамо продало Витиньо за 5 миллионов евро
Источник: Динамо продало Витиньо за 5 миллионов евро

Хавбек станет игроком «Ред Булл Брагантино»

Названы три кандидата на звание лучшего игрока 2022 года от FIFA
Футбол | 10.02.2023, 19:55
Названы три кандидата на звание лучшего игрока 2022 года от FIFA
Названы три кандидата на звание лучшего игрока 2022 года от FIFA
Забарный не сыграет против Ньюкасла из-за травмы
Футбол | 11.02.2023, 10:55
Забарный не сыграет против Ньюкасла из-за травмы
Забарный не сыграет против Ньюкасла из-за травмы
Артем Беседин дебютировал за Омонию, Роман Безус получил травму
Футбол | 10.02.2023, 22:30
Артем Беседин дебютировал за Омонию, Роман Безус получил травму
Артем Беседин дебютировал за Омонию, Роман Безус получил травму
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
romanchik.8409
Бревно живёт своей жизнью 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти
Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти
09.02.2023, 21:21 5
Футбол
«У Лунина есть жена?» Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ
«У Лунина есть жена?» Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ
09.02.2023, 16:45 2
Футбол
Россия выпустила 71 ракету, 2 из них залетели на территорию Румынии
Россия выпустила 71 ракету, 2 из них залетели на территорию Румынии
10.02.2023, 14:09 5
Война
ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси
ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси
09.02.2023, 17:57 6
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
10.02.2023, 16:50 15
Биатлон
1800 танков и 400 самолетов. Россия готовится к новому наступлению
1800 танков и 400 самолетов. Россия готовится к новому наступлению
09.02.2023, 10:11 25
Война
Президент МОК призвал Украину не бойкотировать Олимпиаду
Президент МОК призвал Украину не бойкотировать Олимпиаду
09.02.2023, 19:32 8
Олимпийские игры
ФОТО. Малиновский – на обложке топовой французской газеты L'Equipe
ФОТО. Малиновский – на обложке топовой французской газеты L'Equipe
09.02.2023, 13:10 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности