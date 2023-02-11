Симон МИНЬОЛЕ: «Яремчук? Нападающие живут за счет голов»

Голкипер «Брюгге» Симон Миньоле оценил игру Романа Яремчука в матче чемпионата Бельгии против «Сен-Жилуаз» (ничья 1:1):

«Яремчук справился со своими обязанностями в первом тайме. Но нападающие живут за счет голов. Когда команда плохо бежит и мячи не залетают, тяжело войти в этот ритм».

Яремчук вышел в основе «Брюгге» на матч против «Сен-Жилуаз», но был заменен на 65-й минуте уже при счете 1:1.