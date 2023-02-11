Брюгге не сумел обыграть Сен-Жилуаз. Яремчук отыграл 65 минут
10 февраля состоялись три матча 25-го тура чемпионата Бельгии
10 февраля состоялись три матча 25-го тура чемпионата Бельгии.
«Брюгге» не сумел обыграть «Сен-Жилуаз», игра завершилась вничью (1:1).
Украинский форвард Роман Яремчук вышел в основе «Брюгге» и был заменен на 65-й минуте.
В турнирной таблице «Брюгге» занимает 4-ю позицию, имея 42 очка.
Чемпионат Бельгии. 25-й тур
Брюгге – Сен-Жилуаз – 1:1
Голы: Ванакен, 43 – Лапуссен, 24
Эйпен – Мехелен – 2:1
Голы: Ндри, 86, Байе, 90+1 – Верстрате, 10
Ауд-Хеверле Левен – Серкль Брюгге – 0:0
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного 9 февраля в Турции
Томас Бах жестко отреагировал на план Украины бойкотировать ОИ-2024 в Париже