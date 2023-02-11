Брюгге не сумел обыграть Сен-Жилуаз. Яремчук отыграл 65 минут

10 февраля состоялись три матча 25-го тура чемпионата Бельгии.

«Брюгге» не сумел обыграть «Сен-Жилуаз», игра завершилась вничью (1:1).

Украинский форвард Роман Яремчук вышел в основе «Брюгге» и был заменен на 65-й минуте.

В турнирной таблице «Брюгге» занимает 4-ю позицию, имея 42 очка.

Чемпионат Бельгии. 25-й тур

Брюгге – Сен-Жилуаз – 1:1

Голы: Ванакен, 43 – Лапуссен, 24

Эйпен – Мехелен – 2:1

Голы: Ндри, 86, Байе, 90+1 – Верстрате, 10

Ауд-Хеверле Левен – Серкль Брюгге – 0:0

Турнирная таблица