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Чемпионат Бельгии
Брюгге
10.02.2023, FT 1 : 1
Сен-Жилуаз
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Бельгия
11 февраля 2023, 00:59 | Обновлено 11 февраля 2023, 01:33
81
0

Брюгге не сумел обыграть Сен-Жилуаз. Яремчук отыграл 65 минут

10 февраля состоялись три матча 25-го тура чемпионата Бельгии

11 февраля 2023, 00:59 | Обновлено 11 февраля 2023, 01:33
81
0
Брюгге не сумел обыграть Сен-Жилуаз. Яремчук отыграл 65 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

10 февраля состоялись три матча 25-го тура чемпионата Бельгии.

«Брюгге» не сумел обыграть «Сен-Жилуаз», игра завершилась вничью (1:1).

Украинский форвард Роман Яремчук вышел в основе «Брюгге» и был заменен на 65-й минуте.

В турнирной таблице «Брюгге» занимает 4-ю позицию, имея 42 очка.

Чемпионат Бельгии. 25-й тур

Брюгге – Сен-Жилуаз – 1:1

Голы: Ванакен, 43 – Лапуссен, 24

Эйпен – Мехелен – 2:1

Голы: Ндри, 86, Байе, 90+1 – Верстрате, 10

Ауд-Хеверле Левен – Серкль Брюгге – 0:0

Турнирная таблица

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Брюгге Сен-Жилуаз чемпионат Бельгии по футболу Роман Яремчук Эйпен Мехелен Ауд-Хеверле Левен Серкль Брюгге
Источник Sport.ua
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