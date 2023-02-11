Англия11 февраля 2023, 13:35 | Обновлено 11 февраля 2023, 14:44
2641
10
Мудрик выйдет в стартовом составе Челси на матч против Вест Хэма
Украинский хавбек сыграет с первых минут
11 февраля 2023, 13:35 | Обновлено 11 февраля 2023, 14:44
2641
10
Сегодня, 11 февраля, состоится поединок 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонские «Вест Хэм» и «Челси».
22-летний украинский полузащитник Михаил Мудрик, выступающий за «пенсионеров», появится на поле с первых минут.
Для Мудрика предстоящий поединок станет третьим в АПЛ. В двух предыдущих Михаил не отличился результативными действиями.
Матч «Вест Хэм» – «Челси» начнется в 14:30 по Киеву.
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предполагаю, что Фелиш сыграет на острие, Хаверц опустится ниже а Лофтус опорника вместе с Энцо.