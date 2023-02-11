Мудрик выйдет в стартовом составе Челси на матч против Вест Хэма

Сегодня, 11 февраля, состоится поединок 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонские «Вест Хэм» и «Челси».

22-летний украинский полузащитник Михаил Мудрик, выступающий за «пенсионеров», появится на поле с первых минут.

Для Мудрика предстоящий поединок станет третьим в АПЛ. В двух предыдущих Михаил не отличился результативными действиями.

Матч «Вест Хэм» – «Челси» начнется в 14:30 по Киеву.