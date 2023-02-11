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  4. Мудрик выйдет в стартовом составе Челси на матч против Вест Хэма
Англия
11 февраля 2023, 13:35 | Обновлено 11 февраля 2023, 14:44
2641
10

Мудрик выйдет в стартовом составе Челси на матч против Вест Хэма

Украинский хавбек сыграет с первых минут

11 февраля 2023, 13:35 | Обновлено 11 февраля 2023, 14:44
2641
10
Мудрик выйдет в стартовом составе Челси на матч против Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня, 11 февраля, состоится поединок 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонские «Вест Хэм» и «Челси».

22-летний украинский полузащитник Михаил Мудрик, выступающий за «пенсионеров», появится на поле с первых минут.

Для Мудрика предстоящий поединок станет третьим в АПЛ. В двух предыдущих Михаил не отличился результативными действиями.

Матч «Вест Хэм» – «Челси» начнется в 14:30 по Киеву.

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Михаил Мудрик Челси Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вест Хэм - Челси стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Gargantua
Маунт на банке это неожидано
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+4
Gargantua
загадочный состав.
предполагаю, что Фелиш сыграет на острие, Хаверц опустится ниже а Лофтус опорника вместе с Энцо.
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+3
AndiM
 
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+2
Pavel_i_CO
Матч надважливий для обох команд + дербі. Результативна нічія буде 
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+1
u6464u
Мишу делают основным , прям громадное доверие, что с этого выдет, всё таки у человека пауза была какая никакая, может лучше было б по ходу матча подпускать .
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+1
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Lesovij7
Если провалится то сядет на банку на следующий матч, а там и травмированные могут восстановиться, так что давай мудрик , ебало попроще и ебаш
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+1
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zelc006
кротьонок проти кротяр
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0
romanchik.8409
Лучше бы с Чили на фланге....Чем с кукупетушальей
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0
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