Динамо назвало еще трех соперников по сборам

«Динамо» Киев официально объявило о еще трех контрольных матчах, которые команда Мирча Луческу проведет на сборах в Турции:

12 февраля. 10:00. «Политехника» (Яссы, Румыния)

17 февраля. 16:00. «Лиепая» (Латвия)

20 февраля. 16:00. «Сконто» (Рига, Латвия)

Напомним, сегодня «Динамо» проведет матч против македонского «Силекса». Также у киевлян запланированы матчи против узбекского «Пахтакора» и «Валмиеры» из Латвии (14 и 23 февраля соответственно).