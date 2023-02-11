Украина. Премьер лига11 февраля 2023, 12:08 |
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Динамо назвало еще трех соперников по сборам
Команда Мирчи Луческу продолжает подготовку к весенней части сезона
11 февраля 2023, 12:08 |
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«Динамо» Киев официально объявило о еще трех контрольных матчах, которые команда Мирча Луческу проведет на сборах в Турции:
12 февраля. 10:00. «Политехника» (Яссы, Румыния)
17 февраля. 16:00. «Лиепая» (Латвия)
20 февраля. 16:00. «Сконто» (Рига, Латвия)
Напомним, сегодня «Динамо» проведет матч против македонского «Силекса». Также у киевлян запланированы матчи против узбекского «Пахтакора» и «Валмиеры» из Латвии (14 и 23 февраля соответственно).
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