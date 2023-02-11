Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо назвало еще трех соперников по сборам
Украина. Премьер лига
11 февраля 2023, 12:08 |
763
1

Динамо назвало еще трех соперников по сборам

Команда Мирчи Луческу продолжает подготовку к весенней части сезона

11 февраля 2023, 12:08 |
763
1
Динамо назвало еще трех соперников по сборам
ФК Динамо Киев

«Динамо» Киев официально объявило о еще трех контрольных матчах, которые команда Мирча Луческу проведет на сборах в Турции:

12 февраля. 10:00. «Политехника» (Яссы, Румыния)

17 февраля. 16:00. «Лиепая» (Латвия)

20 февраля. 16:00. «Сконто» (Рига, Латвия)

Напомним, сегодня «Динамо» проведет матч против македонского «Силекса». Также у киевлян запланированы матчи против узбекского «Пахтакора» и «Валмиеры» из Латвии (14 и 23 февраля соответственно).

По теме:
Металлист – Кайсар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо – Силекс. Текстовая трансляция матча
Колос – Самгурали – 1:2. Обидное поражение. Видео голов и обзор матча
Динамо Киев контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвоздик за день до боя получил нового соперника
Бокс | 10 февраля 2023, 13:59 6
Гвоздик за день до боя получил нового соперника
Гвоздик за день до боя получил нового соперника

Украинец вернется в ринг поединком против мексиканца Жозуэ Обандо

Бавария оштрафует Нойера на 1,6 миллиона евро
Футбол | 10 февраля 2023, 12:37 6
Бавария оштрафует Нойера на 1,6 миллиона евро
Бавария оштрафует Нойера на 1,6 миллиона евро

Голкипер понесет денежное взыскание за критические высказывания в адрес руководства клуба

УПЛ обнародовала даты и время начала матчей 16-го тура чемпионата
Футбол | 11.02.2023, 09:17
УПЛ обнародовала даты и время начала матчей 16-го тура чемпионата
УПЛ обнародовала даты и время начала матчей 16-го тура чемпионата
ВИДЕО. Трансфер Динамо, проигрыш Жироны, ставим на Челси
Футбол | 11.02.2023, 10:05
ВИДЕО. Трансфер Динамо, проигрыш Жироны, ставим на Челси
ВИДЕО. Трансфер Динамо, проигрыш Жироны, ставим на Челси
Выжил чудом. В Турции под завалами нашли футболку игрока сборной Румынии
Футбол | 10.02.2023, 20:17
Выжил чудом. В Турции под завалами нашли футболку игрока сборной Румынии
Выжил чудом. В Турции под завалами нашли футболку игрока сборной Румынии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Сконто эх.ностальгия. заруба знатная была. Та и Марис оттуда перешел
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ-2023 по биатлону. Стал известен состав Украины на женский спринт
ЧМ-2023 по биатлону. Стал известен состав Украины на женский спринт
09.02.2023, 17:35 1
Биатлон
ВИДЕО. Просто псих! Как сломать 3 ракетки за 25 сек? Пример от уроженца рф
ВИДЕО. Просто псих! Как сломать 3 ракетки за 25 сек? Пример от уроженца рф
09.02.2023, 17:16 9
Теннис
«Я беременный от Малиновского». Реакция фанов Марселя на гол в ворота ПСЖ
«Я беременный от Малиновского». Реакция фанов Марселя на гол в ворота ПСЖ
09.02.2023, 14:20 6
Футбол
«Глупый гол». Тренеру ПСЖ не понравился точный удар Малиновского
«Глупый гол». Тренеру ПСЖ не понравился точный удар Малиновского
09.02.2023, 11:11 14
Футбол
Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов
Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов
09.02.2023, 17:23 24
Футбол
Покер Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате Саудовской Аравии
Покер Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате Саудовской Аравии
09.02.2023, 21:35 1
Футбол
Борьба за Евро продолжается. Женская сборная Украины обыграла Финляндию
Борьба за Евро продолжается. Женская сборная Украины обыграла Финляндию
09.02.2023, 20:48 7
Баскетбол
БОНДАРЕНКО: Сильные эмоции вызвал украинско-польский флаг. Чуть не заплакал
БОНДАРЕНКО: Сильные эмоции вызвал украинско-польский флаг. Чуть не заплакал
10.02.2023, 04:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности