Грэм ПОТТЕР: «Очень рад, что мы продлили контракт с Силвой»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал продление контракта с 38-летним центральным защитником Тьяго Силвой.

«Очень рад, что мы продлили контракт с Силвой. Это очень важный игрок для нас как на поле, так и за его пределами. Показательными являются его отношения с Бадьяшилем. Он невероятным образом помогает молодым игрокам», - сказал Поттер.

В этом сезоне 38-летний бразилец провел 19 матчей в АПЛ и отыграл 5 поединков Лиги чемпионов, без забитых голов.