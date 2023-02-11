Англия11 февраля 2023, 10:05 | Обновлено 11 февраля 2023, 10:08
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Грэм ПОТТЕР: «Очень рад, что мы продлили контракт с Силвой»
Наставник «Челси» – о продлении контракта с центральным защитником
11 февраля 2023, 10:05 | Обновлено 11 февраля 2023, 10:08
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал продление контракта с 38-летним центральным защитником Тьяго Силвой.
«Очень рад, что мы продлили контракт с Силвой. Это очень важный игрок для нас как на поле, так и за его пределами. Показательными являются его отношения с Бадьяшилем. Он невероятным образом помогает молодым игрокам», - сказал Поттер.
В этом сезоне 38-летний бразилец провел 19 матчей в АПЛ и отыграл 5 поединков Лиги чемпионов, без забитых голов.
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