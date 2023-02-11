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Англия
11 февраля 2023, 10:05 | Обновлено 11 февраля 2023, 10:08
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0

Грэм ПОТТЕР: «Очень рад, что мы продлили контракт с Силвой»

Наставник «Челси» – о продлении контракта с центральным защитником

11 февраля 2023, 10:05 | Обновлено 11 февраля 2023, 10:08
7
0
Грэм ПОТТЕР: «Очень рад, что мы продлили контракт с Силвой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал продление контракта с 38-летним центральным защитником Тьяго Силвой.

«Очень рад, что мы продлили контракт с Силвой. Это очень важный игрок для нас как на поле, так и за его пределами. Показательными являются его отношения с Бадьяшилем. Он невероятным образом помогает молодым игрокам», - сказал Поттер.

В этом сезоне 38-летний бразилец провел 19 матчей в АПЛ и отыграл 5 поединков Лиги чемпионов, без забитых голов.

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Грэм Поттер Челси Тьяго Силва продление контракта
Источник ФК Челси
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