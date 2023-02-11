Иван НАДЕИН: «Верес готов поменяться с Полесьем трофеями»

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал об ожиданиях от Winter Cup 2023:

«Надеюсь на интересную игру. Мы как раз делаем на стадионе место для кубков. У нас, кстати, до сих пор есть кубок Первой лиги, который мы передать победителю этого сезона, если это будет «Полесье» – готовы поменяться.

Давайте откровенно, на сборах главное – подготовить команду к чемпионату. Максимально и качественно подготовиться. Такие турниры полезны тем, что есть соревновательный момент. Есть кубок, турнирная цель по сравнению с обычными спаррингами».

10 февраля в Турции стартовал предсезонный турнир с участием четырех команд.

В первом туре 10 февраля было сыграно два матча: Полесье – Верес – 3:3 (пен. 4:3), Ворскла – Левадия – 3:2.