Украина. Премьер лига11 февраля 2023, 06:23 | Обновлено 11 февраля 2023, 06:45
213
0
ФОТО. Стильные очки. Как Усик наблюдал за матчем Winter Cup в Турции
10 февраля в Турции стартовал предсезонный турнир с участием четырех команд
11 февраля 2023, 06:23 | Обновлено 11 февраля 2023, 06:45
213
0
Украинский боксер Александр Усик посетил первый матч турнира Winter Cup 2023 между командами «Полесье» и «Верес».
10 февраля в Турции стартовал предсезонный турнир с участием четырех команд.
В первом туре 10 февраля было сыграно два матча: Полесье – Верес – 3:3 (пен. 4:3), Ворскла – Левадия – 3:2
Усик может сыграть за «Полесье» в одном из матчей турнира.
ФОТО. Стильные очки. Как Усик наблюдал за матчем Winter Cup в Турции
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 февраля 2023, 00:59 0
10 февраля состоялись три матча 25-го тура чемпионата Бельгии
Футбол | 10 февраля 2023, 08:34 2
КриРо явно является для Жерсона Родригеша кумиром
Футбол | 10.02.2023, 10:34
Футбол | 10.02.2023, 21:14
Бокс | 10.02.2023, 06:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.02.2023, 21:21 5
09.02.2023, 00:55 2
09.02.2023, 01:00
10.02.2023, 05:05 20
09.02.2023, 13:10 2
09.02.2023, 21:48 42
09.02.2023, 02:02 2
10.02.2023, 14:09 5