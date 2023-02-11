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Украина. Премьер лига
11 февраля 2023, 06:23 | Обновлено 11 февраля 2023, 06:45
213
0

ФОТО. Стильные очки. Как Усик наблюдал за матчем Winter Cup в Турции

10 февраля в Турции стартовал предсезонный турнир с участием четырех команд

11 февраля 2023, 06:23 | Обновлено 11 февраля 2023, 06:45
213
0
ФОТО. Стильные очки. Как Усик наблюдал за матчем Winter Cup в Турции
Футбол 2.0. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик посетил первый матч турнира Winter Cup 2023 между командами «Полесье» и «Верес».

10 февраля в Турции стартовал предсезонный турнир с участием четырех команд.

В первом туре 10 февраля было сыграно два матча: Полесье – Верес – 3:3 (пен. 4:3), Ворскла – Левадия – 3:2

Усик может сыграть за «Полесье» в одном из матчей турнира.

ФОТО. Стильные очки. Как Усик наблюдал за матчем Winter Cup в Турции

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фото Александр Усик Полесье Житомир Winter Cup 2023 Верес Ровно
Источник Футбол 2.0
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