Украинский боксер Александр Усик посетил первый матч турнира Winter Cup 2023 между командами «Полесье» и «Верес».

10 февраля в Турции стартовал предсезонный турнир с участием четырех команд.

В первом туре 10 февраля было сыграно два матча: Полесье – Верес – 3:3 (пен. 4:3), Ворскла – Левадия – 3:2

Усик может сыграть за «Полесье» в одном из матчей турнира.

ФОТО. Стильные очки. Как Усик наблюдал за матчем Winter Cup в Турции