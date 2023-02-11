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Молодежные турниры
11 февраля 2023, 06:46 | Обновлено 11 февраля 2023, 07:00
133
0

ГЕРЕТА: «Никогда бы не поверил, что Рух пройдет в 1/16 финала ЮЛУ»

Вратарь «Руха» U-19 еще до начала игры не сомневался в победе над «Интером»

11 февраля 2023, 06:46 | Обновлено 11 февраля 2023, 07:00
133
0
ГЕРЕТА: «Никогда бы не поверил, что Рух пройдет в 1/16 финала ЮЛУ»
ФК Рух Львов. Юрий-Владимир Герета

Вратарь «Руха» Юрий-Владимир Герета заверил, что еще до начала игры не сомневался в победе над «Интером» (1:1, пен. 4:3) в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

«За послематчевой серией пенальти я наблюдал со стороны, но в любом случае верил и знал, что Святик все сможет. Я был уверен еще до начала игры, что если придется пробивать одиннадцатиметровые, то мы сможем победить.

Конечно, когда со стороны смотришь за этим, то не те эмоции по сравнению с тем, когда ты в рамке ворот, потому что начинаешь сильнее переживать, думать обо всем этом. Но я никогда не мог поверить, переходя в «Рух», что мы пройдем в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Это невероятно!

В первом тайме мы полностью обыграли соперника – это однозначно. Они не нанесли ни одного удара в рамку наших ворот. Что касается пропущенного гола, то я не согласен с решением лайнсмена и назначением этого аута, после которого нам забили гол.

Но я очень рад, что никто из нас не опустил руки, напротив, ободряли друг друга, в частности, Китела, Пидгурский, больше «затравились» и дотянули игру. Все-таки во втором тайме было гораздо труднее, чем в первом, потому что «Интер» среди всех трех наших соперников наиболее атлетическая команда. Но дотерпели – и получилась фантастическая концовка.

Перед матчем Андрей Китела сказал нам одно: намного труднее тем людям, которые борются за нас, за Украину, за нашу Независимость и Свободу на фронте. Каждый игрок «Руха» понимает это и готов сразиться до конца на футбольном поле: мы здесь выиграли – а наши ребята победят врага в этой кровавой войне, которую начали террористы из россии».

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Интер Милан Юношеская лига УЕФА Интер Милан U-19 Рух Львов Рух Львов U-19 Юрий-Владимир Герета
Источник ФК Рух Львов
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