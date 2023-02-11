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11 февраля 2023, 06:03 | Обновлено 11 февраля 2023, 06:04
226
0

Спортдир Руха: «Эмоции зашкаливают. Хочется еще пожить этой победой»

Владимир Лапицкий поделился эмоциями после победы над «Интером»

11 февраля 2023, 06:03 | Обновлено 11 февраля 2023, 06:04
226
0
Спортдир Руха: «Эмоции зашкаливают. Хочется еще пожить этой победой»
ФК Рух. Владимир Лапицкий

Спортивный директор львовского «Руха» Владимир Лапицкий поделился впечатлениями после победы над «Интером» в Юношеской лиге УЕФА.

«Да, сейчас мы ждем жеребьевки, но хочется еще пожить этой победой. Понятно, что все мы ждем нашу основную Победу в стране. Но и на столь приятных футбольных моментах базируется наш оптимизм. На трибунах стадиона в Стальной Воле было много украинцев, мы их благодарим, ребята тоже поблагодарили за поддержку после матча.

На самом деле эмоции зашкаливают. Потому что никогда в жизни еще не было, чтобы наш клуб заходил настолько далеко. Это воспитанники львовского футбола – я очень рад этому факту. Горжусь этими ребятами. Хочу сказать спасибо их родителям, потому что именно они в первую очередь их воспитали, сделали из них настоящих патриотов и профессионалов.

Им еще предстоит много работать, но они – молодцы. Ребят благодарю от клуба и болельщиков и всех, кто за нас переживал во время этого матча. У нас впереди много работы, матчей и тренировок.

Теперь ждем 28 февраля. Не знаем еще соперника, но кто бы нам ни выпал, это станет еще одним важным шагом в истории клуба».

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Интер Милан Юношеская лига УЕФА Интер Милан U-19 Рух Львов Рух Львов U-19 Владимир Лапицкий
Источник ФК Рух Львов
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