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  4. ВИДЕО. Ницца дома разгромила Аяччо. Браими оформил дубль
Чемпионат Франции
Ницца
10.02.2023, FT 3 : 0
Аяччо
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Франция
11 февраля 2023, 03:10 | Обновлено 11 февраля 2023, 03:42
24
0

ВИДЕО. Ницца дома разгромила Аяччо. Браими оформил дубль

10 февраля состоялся матч 23-го тура чемпионата Франции

11 февраля 2023, 03:10 | Обновлено 11 февраля 2023, 03:42
24
0
ВИДЕО. Ницца дома разгромила Аяччо. Браими оформил дубль
Getty Images/Global Images Ukraine. Билал Брахими (слева)

В матче 23-го тура чемпионата Франции «Ницца» дома разгромила «Аяччо» со счетом 3:0. Команды встречались на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.

В дебюте встречи защитник Данте Бонфим открыл счет, а во втором тайме Билал Браими оформил дубль.

«Ницца» поднялась на 7-е место в Лиге 1 (37 очков). «Аяччо» занимает 18-ю позицию в зоне вылета (18 очков).

Лига 1. 23-й тур, 10 февраля

Ницца – Аяччо – 3:0

Голы: Данте, 3, Браими, 69, 90.

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Билал Браими (Ницца).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Билал Браими (Ницца).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Данте (Ницца).
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Ницца Аяччо Лига 1 чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор Билал Браими Данте Бонфим
Источник Sport.ua
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