ВИДЕО. Ницца дома разгромила Аяччо. Браими оформил дубль

В матче 23-го тура чемпионата Франции «Ницца» дома разгромила «Аяччо» со счетом 3:0. Команды встречались на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.

В дебюте встречи защитник Данте Бонфим открыл счет, а во втором тайме Билал Браими оформил дубль.

«Ницца» поднялась на 7-е место в Лиге 1 (37 очков). «Аяччо» занимает 18-ю позицию в зоне вылета (18 очков).

Лига 1. 23-й тур, 10 февраля

Ницца – Аяччо – 3:0

Голы: Данте, 3, Браими, 69, 90.

Видеообзор матча