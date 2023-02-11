Франция11 февраля 2023, 03:10 | Обновлено 11 февраля 2023, 03:42
24
0
ВИДЕО. Ницца дома разгромила Аяччо. Браими оформил дубль
10 февраля состоялся матч 23-го тура чемпионата Франции
11 февраля 2023, 03:10 | Обновлено 11 февраля 2023, 03:42
24
0
В матче 23-го тура чемпионата Франции «Ницца» дома разгромила «Аяччо» со счетом 3:0. Команды встречались на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.
В дебюте встречи защитник Данте Бонфим открыл счет, а во втором тайме Билал Браими оформил дубль.
«Ницца» поднялась на 7-е место в Лиге 1 (37 очков). «Аяччо» занимает 18-ю позицию в зоне вылета (18 очков).
Лига 1. 23-й тур, 10 февраля
Ницца – Аяччо – 3:0
Голы: Данте, 3, Браими, 69, 90.
Видеообзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Билал Браими (Ницца).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Билал Браими (Ницца).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Данте (Ницца).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 февраля 2023, 00:30 0
Предыдущее соглашение бразильского защитника истекало летом 2023 года
Футбол | 10 февраля 2023, 21:14 16
Украинец снова остался в запасе
Футбол | 10.02.2023, 19:18
Футбол | 10.02.2023, 10:59
Футбол | 10.02.2023, 10:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.02.2023, 00:55 2
09.02.2023, 01:00
10.02.2023, 16:50 15
09.02.2023, 14:20 6
09.02.2023, 17:23 24
10.02.2023, 05:05 20
10.02.2023, 06:30 21
10.02.2023, 08:34 2