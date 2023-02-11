Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига11 февраля 2023, 02:41 |
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Колос – Самгурали – 1:2. Обидное поражение. Видео голов и обзор матча
Ковалевский клуб проиграл спарринг
11 февраля 2023, 02:41 |
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Ковалевский «Колос» провел второй спарринг на сборе в Турции. Украинский гол проиграл грузинскому «Самгурали» со счетом 1:2.
В конце первого тайма грузины открыли счет в матче, но в начале второй половины встречи Вадим Милько сравнял результат. Победу «Самгурали» вырвал в компенсированное время.
Свой следующий товарищеский матч «Колос» проведет 18 февраля. Соперник – «Атырау» из Казахстана.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча «Колос» – «Самгурали».
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