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Колос К
10.02.2023, FT 1 : 2
Самгурали
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Украина. Премьер лига
11 февраля 2023, 02:41 |
33
0

Колос – Самгурали – 1:2. Обидное поражение. Видео голов и обзор матча

Ковалевский клуб проиграл спарринг

11 февраля 2023, 02:41 |
33
0
Колос – Самгурали – 1:2. Обидное поражение. Видео голов и обзор матча
ФК Колос

Ковалевский «Колос» провел второй спарринг на сборе в Турции. Украинский гол проиграл грузинскому «Самгурали» со счетом 1:2.

В конце первого тайма грузины открыли счет в матче, но в начале второй половины встречи Вадим Милько сравнял результат. Победу «Самгурали» вырвал в компенсированное время.

Свой следующий товарищеский матч «Колос» проведет 18 февраля. Соперник – «Атырау» из Казахстана.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча «Колос» – «Самгурали».

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товарищеские матчи Вадим Милько учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Самгурали
Источник Sport.ua
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