Ковалевский «Колос» провел второй спарринг на сборе в Турции. Украинский гол проиграл грузинскому «Самгурали» со счетом 1:2.

В конце первого тайма грузины открыли счет в матче, но в начале второй половины встречи Вадим Милько сравнял результат. Победу «Самгурали» вырвал в компенсированное время.

Свой следующий товарищеский матч «Колос» проведет 18 февраля. Соперник – «Атырау» из Казахстана.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча «Колос» – «Самгурали».