Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига10 февраля 2023, 18:27 | Обновлено 10 февраля 2023, 18:59
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Колос проиграл в Турции клубу из Грузии
Команда из Ковалевки провела очередной спарринг
10 февраля 2023, 18:27 | Обновлено 10 февраля 2023, 18:59
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В пятницу, 10 февраля, на предсезонном сборе в Турции ковалевский «Колос» померился силами с грузинской командой «Самгурали».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба с Кавказа. В составе ковалевцев автором гола престижа стал Вадим Милько, который на 48-й минуте реализовал пенальти.
Свой следующий товарищеский матч «Колос» проведет 18 февраля. Соперник – «Атырау» из Казахстана.
Товарищеский матч
«Колос» – «Самгурали» Грузия – 1:2
Голы: Патаркацишвили, 44 (0:1). Милько, 48 пенальти (1:1). Ломинадзе, 90+3 (1:2).
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