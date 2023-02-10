В пятницу, 10 февраля, на предсезонном сборе в Турции ковалевский «Колос» померился силами с грузинской командой «Самгурали».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба с Кавказа. В составе ковалевцев автором гола престижа стал Вадим Милько, который на 48-й минуте реализовал пенальти.

Свой следующий товарищеский матч «Колос» проведет 18 февраля. Соперник – «Атырау» из Казахстана.

Товарищеский матч

«Колос» – «Самгурали» Грузия – 1:2

Голы: Патаркацишвили, 44 (0:1). Милько, 48 пенальти (1:1). Ломинадзе, 90+3 (1:2).