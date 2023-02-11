Вратарь Руха U-19: «Просматривали пенальти Интера. Все прогнозируемо»

17-летний вратарь «Руха» Святослав Ванивский прокомментировал победу львовян над «Интером» в 1/16 Юношеской лиги УЕФА.

– Отошел уже от столь драматичного матча?

– Да. Уже вся команда готовится к следующей игре. Ждем следующего соперника.

– Надеялся, что выйдешь на такую игру со столь драматичной завязкой?

– Да. Я знал это. В случае с послематчевым пенальти такова была задумка наших тренеров.

– Главный тренер Виталий Пономарев рассказывал, что вы на тренировках обычно пробиваете на чемпиона пенальти, готовясь к схожим ситуациям во время официальных игр…

– Именно так и происходит. Это уже как традиция. Мне она очень нравится. И я в таких сериях обычно являюсь победителем. Поэтому понимал, что в тот или иной момент мне могут дать ответственную роль.

– Удивили ли тебя, как вратаря, футболисты «Интера», которые пробивали послематчевые пенальти?

– Честно говоря, нет. Мы с тренером вратарей Андреем Радем и с другими тренерами-аналитиками просмотрели все пенальти, пробиваемые футболистами «Интера» за сезон: кто и куда пробивал. Заключили – ничего нового. Все прогнозируемо – плюс-минус. Только не выучили в совершенстве запасных игроков «Интера», вышедших на одиннадцатиметровые…

– Имеешь в виду те удары, после которых ты не среагировал?

- Именно так. Этих футболистов я не выучил. Плюс их главный форвард Эспозито создал для меня проблемы – как во время игры, так и во время выполнения одиннадцатиметрового. Что касается остальных трех, то мы знали, как они выполняют пенальти и именно к этим вариантам готовились.