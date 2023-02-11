Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь Руха U-19: «Просматривали пенальти Интера. Все прогнозируемо»
Молодежные турниры
11 февраля 2023, 01:45 |
41
0

Вратарь Руха U-19: «Просматривали пенальти Интера. Все прогнозируемо»

Святослав Ванивский рассказал о послематчевой серии пенальти в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

11 февраля 2023, 01:45 |
41
0
Вратарь Руха U-19: «Просматривали пенальти Интера. Все прогнозируемо»
ФК Рух

17-летний вратарь «Руха» Святослав Ванивский прокомментировал победу львовян над «Интером» в 1/16 Юношеской лиги УЕФА.

– Отошел уже от столь драматичного матча?
– Да. Уже вся команда готовится к следующей игре. Ждем следующего соперника.

– Надеялся, что выйдешь на такую игру со столь драматичной завязкой?
– Да. Я знал это. В случае с послематчевым пенальти такова была задумка наших тренеров.

– Главный тренер Виталий Пономарев рассказывал, что вы на тренировках обычно пробиваете на чемпиона пенальти, готовясь к схожим ситуациям во время официальных игр…
– Именно так и происходит. Это уже как традиция. Мне она очень нравится. И я в таких сериях обычно являюсь победителем. Поэтому понимал, что в тот или иной момент мне могут дать ответственную роль.

– Удивили ли тебя, как вратаря, футболисты «Интера», которые пробивали послематчевые пенальти?
– Честно говоря, нет. Мы с тренером вратарей Андреем Радем и с другими тренерами-аналитиками просмотрели все пенальти, пробиваемые футболистами «Интера» за сезон: кто и куда пробивал. Заключили – ничего нового. Все прогнозируемо – плюс-минус. Только не выучили в совершенстве запасных игроков «Интера», вышедших на одиннадцатиметровые…

– Имеешь в виду те удары, после которых ты не среагировал?
- Именно так. Этих футболистов я не выучил. Плюс их главный форвард Эспозито создал для меня проблемы – как во время игры, так и во время выполнения одиннадцатиметрового. Что касается остальных трех, то мы знали, как они выполняют пенальти и именно к этим вариантам готовились.

По теме:
РАТУЛУТРА: «Все в Шахтере U-19 расстроены поражением от Хайдука»
Полесье – Верес – 3:3 (пен 4:3). Видео голов и обзор матча
Голевая феерия. Полесье выиграло у Вереса в серии пенальти
серия пенальти Юношеская лига УЕФА Интер Милан U-19 Рух Львов Рух Львов U-19 Святослав Ванивский
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Динамо Витиньо перешел в Ред Булл Брагантино
Футбол | 10 февраля 2023, 22:54 3
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Динамо Витиньо перешел в Ред Булл Брагантино
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Динамо Витиньо перешел в Ред Булл Брагантино

Аренда до 30 июня

Источник: Трубин может покинуть Шахтер летом, есть интерес из АПЛ
Футбол | 10 февраля 2023, 15:47 4
Источник: Трубин может покинуть Шахтер летом, есть интерес из АПЛ
Источник: Трубин может покинуть Шахтер летом, есть интерес из АПЛ

Клуб уже подписал Дмитрия Ризныка

Цыганков – в запасе Жироны на матч с Кадисом
Футбол | 10.02.2023, 21:14
Цыганков – в запасе Жироны на матч с Кадисом
Цыганков – в запасе Жироны на матч с Кадисом
Экс-игрок сборной Франции: «Мудрик может пожалеть, что выбрал Челси»
Футбол | 10.02.2023, 10:34
Экс-игрок сборной Франции: «Мудрик может пожалеть, что выбрал Челси»
Экс-игрок сборной Франции: «Мудрик может пожалеть, что выбрал Челси»
Зидан может снова вернуться в Реал, но только при одном странном условии
Футбол | 10.02.2023, 10:59
Зидан может снова вернуться в Реал, но только при одном странном условии
Зидан может снова вернуться в Реал, но только при одном странном условии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УАФ наказала президента-коллаборанта Таврии, очередь – экс-игроков Шахтера
УАФ наказала президента-коллаборанта Таврии, очередь – экс-игроков Шахтера
09.02.2023, 07:54 14
Футбол
Гвоздик за день до боя получил нового соперника
Гвоздик за день до боя получил нового соперника
10.02.2023, 13:59 6
Бокс
ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси
ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси
09.02.2023, 17:57 6
Футбол
ВИДЕО. Его не остановить! Как Роналду забил 4 гола за саудовский Аль-Наср
ВИДЕО. Его не остановить! Как Роналду забил 4 гола за саудовский Аль-Наср
09.02.2023, 21:48 42
Футбол
Убийца фаворитов. Гол Малиновского выбил ПСЖ из Кубка Франции
Убийца фаворитов. Гол Малиновского выбил ПСЖ из Кубка Франции
09.02.2023, 00:09 28
Футбол
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
10.02.2023, 08:34 2
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
09.02.2023, 01:00
Биатлон
Россия выпустила 71 ракету, 2 из них залетели на территорию Румынии
Россия выпустила 71 ракету, 2 из них залетели на территорию Румынии
10.02.2023, 14:09 5
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности