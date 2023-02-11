Испания11 февраля 2023, 01:16 |
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Средняя оценка. Whoscored оценил игру Цыганкова в матче против Кадиса
Украинец получил оценку 6,3
11 февраля 2023, 01:16 |
306
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В пятницу в рамках 21 тура Ла лиги «Жирона» проиграла «Кадису» со счетом 0:2. Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков вышел на замену на 64-й минуте матча.
Авторитетный портал Whoscored поставил Цыганкову среднюю оценку 6,3.
Лучшим игроком матча признан полузащитник «Кадиса» Эскаланте (8,4), который забил один из голов.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Жирона» занимает 11-ю позицию. В следующем туре Ла лиги «бело-красные» на своем поле встретятся с «Альмерией».
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