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  4. Средняя оценка. Whoscored оценил игру Цыганкова в матче против Кадиса
Испания
11 февраля 2023, 01:16 |
306
0

Средняя оценка. Whoscored оценил игру Цыганкова в матче против Кадиса

Украинец получил оценку 6,3

11 февраля 2023, 01:16 |
306
0
Средняя оценка. Whoscored оценил игру Цыганкова в матче против Кадиса
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу в рамках 21 тура Ла лиги «Жирона» проиграла «Кадису» со счетом 0:2. Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков вышел на замену на 64-й минуте матча.

Авторитетный портал Whoscored поставил Цыганкову среднюю оценку 6,3.

Лучшим игроком матча признан полузащитник «Кадиса» Эскаланте (8,4), который забил один из голов.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Жирона» занимает 11-ю позицию. В следующем туре Ла лиги «бело-красные» на своем поле встретятся с «Альмерией».

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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Кадис Виктор Цыганков Гонсало Эскаланте WhoScored
Источник Sport.ua
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