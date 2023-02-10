В субботу, 11 февраля, в Лестере на поле «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» примет «Тоттенхэм». Стартовый свисток в матче прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Лестер

«Лестер» в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 14-е место. Он в 21 матче набрал 21 очко – 6 побед, 3 ничьи, 12 поражений. «Лисы» на три пункта опережают «Эвертон», который, будучи 18-м, возглавляет три аутсайдеров.

В двух последних матчах «Лестер» набрал 4 очка – сыграл дома вничью 2:2 с «Брайтоном», а затем на выезде переиграл «Астон Виллу» со счетом 4:2. Эта серию позволила «лисам» прервать череду из пяти поражений кряду с общим счетом 1:10.

В предстоящем поединке партнерам не смогут помочь травмированные Бертранд и Джастин, под вопросом находится попадание в заявку Эванса и Сумаре.

Тоттенхэм

Лондонский «Тоттенхэм» занимает в таблице АПЛ 5-ю позицию. У него 39 очков после 22-х поединков – 12 побед, 3 ничьи, 7 поражений. «Шпоры», не секрет, стремятся быть в топ-4 и сейчас отстают от «Ньюкасла», замыкающего квартет, на один пункт. Правда, команда Антонио Конте провела на одну игру больше, чем «сороки».

В двух последних играх «Тоттенхэм» добился поочередно побед над «Фулхэмом» и над «Манчестер Сити» с одинаковым счетом 1:0. До этого у «шпор» были два поражения кряду от «Арсенала» со счетом 0:2 и от «Манчестер Сити» 2:4.

С «Лестером» за «Тоттенхэм» не сыграют Лукас Моура и Сарр. С большой долей вероятности компанию им составят Льорис, Биссума и Ромеро.

Ориентировочные составы

Лестер: Уорд – Кастань, Суттар, Фас, Кристенсен, Тилеманс, Дьюсбери-Холл, Тете, Мэддисон, Барнс, Ихеаначо.

Тоттенхэм: Форстер – Санчес, Дайер, Дэвис, Эмерсон, Хойбьерг, Бентанкур, Перишич, Кулушевски, Сон Хын Мин, Кейн.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.12 по линии Parimatch.

11 февраля, суббота