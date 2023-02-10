Бельгия10 февраля 2023, 22:17 |
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Яремчук – в основе Брюгге на матч чемпионата Бельгии
Украинец вышел с первых минут на матч против «Рояль Унион»
10 февраля 2023, 22:17 |
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Сегодня, 10 февраля «Брюгге» в 25-м туре чемпионата Бельгии принимает «Сен Жилуаз». Матч начался в 21:45 по Киеву.
Украинский форвард Роман Яремчук вышел в основе «Брюгге» на матч.
«Брюгге»: Миньоле, Мата, Хендри, Мехеле, Мейер, Оньедика, Ритс, Ванакен, Бухманн, Яремчук, Ланг
В нынешнем сезоне на счету Яремчука 2 гола и 3 ассиста в 23 матчах за «Брюгге» во всех турнирах.
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