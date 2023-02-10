Яремчук – в основе Брюгге на матч чемпионата Бельгии

Сегодня, 10 февраля «Брюгге» в 25-м туре чемпионата Бельгии принимает «Сен Жилуаз». Матч начался в 21:45 по Киеву.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел в основе «Брюгге» на матч.

«Брюгге»: Миньоле, Мата, Хендри, Мехеле, Мейер, Оньедика, Ритс, Ванакен, Бухманн, Яремчук, Ланг

В нынешнем сезоне на счету Яремчука 2 гола и 3 ассиста в 23 матчах за «Брюгге» во всех турнирах.